خواص پوست پرتقال برای گیاهان آپارتمانی
پوست کدام میوه برای گیاهان مثل کود است ؟ ؛ در این مطلب توصیههایی از متخصصان باغبانی درباره خواص پوست پرتقال برای گیاهان و نحوه استفاده ارگانیک، پایدار و بدون مواد شیمیایی از کود پوست میوه پرتقال در باغ ارائه شده است.
پوست پرتقال را نباید به سادگی در محل دفن زباله انداخت، زیرا میتواند نقش مهمی در سلامت باغچه ایفا کند. این پوستها مملو از مواد مغذی مانند نیتروژن و پتاسیم هستند که به بهبود وضعیت گیاهان کمک میکنند. بهترین روش استفاده از پوست پرتقال خرد کردن آن به قطعات کوچک یا فشردن برای استخراج روغنهای ضروری است.
پوست پرتقال به عنوان یک منبع طبیعی و قوی برای سلامت باغ شناخته میشود؛ زیرا علاوه بر تقویت خاک، در دفع آفات و ضدعفونی ابزار باغبانی نیز موثر است. در این مقاله توصیههایی از متخصصان باغبانی درباره خواص پوست پرتقال برای گیاهان و نحوه استفاده ارگانیک، پایدار و بدون مواد شیمیایی از کود پوست میوه پرتقال در باغ ارائه شده است.
خواص پوست پرتقال برای گیاهان
پوست پرتقال در باغچه برای غنیسازی کود، دفع حشرات و ضدعفونی ابزارها مفید است. برخی باغبانها همچنین معتقدند که پوست پرتقال میتواند گربهها را از باغ دور نگه دارد یا بوی نامطبوع را بپوشاند.
آنا اوهلر از باغ Bright Lane میگوید: «ما انواع مختلف مرکبات از جمله کلمنتین، پرتقال و نارنگی را در آشپزخانه مصرف میکنیم.» «پس مقدار زیادی پوست پرتقال برای استفاده داریم.»
اوهلر اضافه میکند: «من از پوست پرتقال در باغ استفاده میکنم چون روشی ساده برای بازیافت ضایعات آشپزخانه و کمک به خاک است.»
۵ روش استفاده از پوست پرتقال در باغچه
۱. استفاده از پوست پرتقال در باغچه: کود غنی
اوهلر میگوید: «پوست پرتقال را در کود باغچهام میاندازم تا به مرور زمان تجزیه شود.» «این پوستها مواد مغذی مانند نیتروژن و پتاسیم را اضافه میکنند.» اما با توجه به اسیدی بودن بالای پوست پرتقال، آیا افزودن مرکبات به کود باغچه قابل قبول است؟ اگر از ورمیکمپوستینگ (کودسازی با کرمها) استفاده میکنید، بهتر است پوست پرتقال را به کود خود اضافه نکنید. اگر از کرم ها استفاده نمیکنید، میتوانید پوست پرتقال را اضافه کنید، فقط باید تناسب خوبی بین پوست پرتقال و مواد سبز و قهوهای دیگر در کود حفظ شود.
۲. استفاده از پوست پرتقال در باغچه: دافع حشرات
جاستین رایچمن از NextGen Purpose میگوید: «پوست پرتقال به دلیل روغنهای مرکباتی که دارد، میتواند بهعنوان یک دافع طبیعی و دوستدار محیط زیست برای آفات عمل کند.» «این روغنها حشرات مانند مورچهها و پشهها را دور میکنند.» روغنهای پرتقال با هدف قرار دادن سیستم عصبی حشرات و عمل به عنوان یک ماده طبیعی برای ضدعفونی، بدون استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی، آنها را دفع میکنند.
اوهلر میگوید: «من پوست پرتقال خشک شده را اطراف گیاهان میپاشم تا برخی از حشرات را دور کنم.» «بوی مرکبات میتواند حشراتی مانند شته و مورچه را دفع کند.»
۳. استفاده از پوست پرتقال در باغچه: ضد عفونیکننده طبیعی
با استفاده از ضدعفونیکننده پوست پرتقال میتوانید ابزارهای باغچه را بدون مواد شیمیایی قوی ضدعفونی کنید. پوست پرتقال سرشار از ترکیبات فعال زیستی مانند اسیدهای سیتریک، فلاونوئیدها، پلیفنولها و روغنهای ضروری مانند لیمونن است.
این مواد طبیعی خاصیت ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی قوی به پوست پرتقال میدهند. پوست پرتقال میتواند برای پاکسازی ارگانیک باکتریها و قارچها روی موارد زیر استفاده شود:
-
ابزار باغبانی
-
سینی بذر
-
مخزنهای کمپوست
-
دستکشها
-
آبپاشها
۴. استفاده از پوست پرتقال در باغچه: پوشش بو
پوست پرتقال میتواند بهعنوان خوشبوکننده طبیعی هوا برای بخشهایی از باغ که بوی نامطبوعی دارند، مانند محل کمپوست کود حیوانی یا کیسههای کود، استفاده شود.
رایچمن میگوید: «بهترین روشها برای استفاده، قرار دادن پوست پرتقال تازه در بسترهای باغ یا نزدیک نقاط ورودی است.» «همچنین میتوانید پوست پرتقال را رنده کنید تا روغن بیشتری آزاد شود یا پوست خشک شده را در کیسههای پارچهای اطراف فضاهای باز بگذارید.»
۵. استفاده از پوست پرتقال در باغچه: دافع گربه
اگر از اینکه گربهها باغچه شما را به توالت تبدیل کردهاند خسته شدهاید، ممکن است پوست پرتقال به شما کمک کند. برخی باغبانها موفق شدهاند با ریختن پوست پرتقال در باغ گربهها را دور کنند. اما این روش برای همه جواب نمیدهد. اوهلر میگوید: «در تجربه من، دور کردن گربهها گاهی موفقیتآمیز است و گاهی خیر.»
معایب استفاده از پوست پرتقال
اگرچه پوست پرتقال اغلب به عنوان یک راهحل کامل در باغبانی معرفی میشود، معایبی هم دارد:
-
ممکن است آفات مثل حلزونها یا راکونها را جذب کند.
-
به سرعت خشک میشود.
-
ممکن است باعث خراب شدن کود ورمیکمپوست (کرم) شود.
-
همیشه قبل از استفاده زیاد، پوست پرتقال را ابتدا در مقدار کم امتحان کنید.
نکاتی برای کار با پوست پرتقال
اوهلر و رایچمن میگویند هنگام استفاده از پوست پرتقال در باغ، آن را خوب خرد کنید، بهمیزان معقول استفاده کنید و مرتب جایگزین کنید.
خرد کردن دقیق: «پوست پرتقال را به قطعات کوچکتر خرد کنید تا سریعتر تجزیه شود.»
اوهلر میگوید. «در غیر این صورت، پوست کامل زمان زیادی طول میکشد تا پوسیده شود.»
استفاده متعادل: «کلید کار زیادهروی نکردن در استفاده از پوست پرتقال است.»
اوهلر میگوید. «زیادهروی در مرکبات میتواند خاک را بیش از حد اسیدی کند. این شامل سایر مرکبات مانند لیمو، گریپفروت و لیموترش هم میشود.»
مخلوط کردن کامل: هنگام استفاده در کود، پوست پرتقال را خوب با مواد آلی دیگر مخلوط کنید.
تعویض مکرر: رایچمن میگوید: «پوست پرتقال راهحلی کوتاهمدت است.» «روغنهای آن سریع تبخیر میشوند، بنابراین باید پوست پرتقال را مرتب تعویض کنید.»
سخن آخر
استفاده از پوست پرتقال در باغبانی فواید متعددی دارد که میتواند به غنیسازی خاک، دفع حشرات مزاحم و ضدعفونی کردن ابزارها کمک کند. این روش طبیعی و ارگانیک، علاوه بر حفظ محیط زیست، به کاهش ضایعات آشپزخانه نیز کمک میکند.
با این حال، لازم است در مصرف پوست پرتقال تعادل رعایت شود تا از اسیدی شدن بیش از حد خاک جلوگیری شود و اثرات مطلوب حفظ گردد. خرد کردن پوست پرتقال و تعویض منظم آن، کلید موفقیت در بهرهمندی از این روش است. در نهایت، پوست پرتقال میتواند یک راهکار ساده، کمهزینه و موثر برای باغبانی سالم باشد.