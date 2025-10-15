خبرگزاری کار ایران
۱۵ اکتبر ⁧روز جهانی عصای سفید⁩ است

۱۵ اکتبر ⁧روز جهانی عصای سفید⁩ است
۱۵ اکتبر، روز جهانی عصای سفید، نمادی از استقلال، عزت و شجاعت نابینایان است؛ روزی برای دیدن با دل، نه با چشم.

پیشینه و فلسفه روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید یا White Cane Safety Day هر ساله در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) برگزار می‌شود. این روز از سال ۱۹۶۴ با امضای رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به عنوان روزی ملی برای گرامیداشت دستاوردهای افراد نابینا و کم‌بینا و نماد استقلال آنان شناخته شد.

عصای سفید، بیش از آنکه ابزاری برای راه رفتن باشد، نماد حضور، استقلال و احترام اجتماعی است. این عصا به دیگران هشدار می‌دهد که فرد نابینا در حال عبور است و باید با احترام و توجه با او برخورد شود.

داستان تولد عصای سفید

داستان این عصا به سال ۱۹۲۱ بازمی‌گردد، زمانی که جیمز بیگز، عکاس اهل انگلستان، در پی یک سانحه بینایی‌اش را از دست داد. او برای دیده‌شدن در خیابان‌های شلوغ، تصمیم گرفت عصای خود را سفید کند تا رانندگان و عابران متوجه حضورش شوند. این ابتکار ساده، به نمادی جهانی تبدیل شد.

