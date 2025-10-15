۱۵ اکتبر روز جهانی زنان روستا است
۱۵ اکتبر، روز جهانی زنان روستایی، فرصتی برای تجلیل از زنانی است که ستونهای پنهان اما حیاتی جوامع روستاییاند؛ زنانی که با دستان خود اقتصاد، فرهنگ و خانواده را میسازند.
پیشینه و هدف روز جهانی زنان روستایی
روز جهانی زنان روستایی در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) هر سال برگزار میشود. این روز نخستین بار در کنفرانس جهانی زنان در پکن (۱۹۹۵) مطرح شد و در سال ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامه ۱۳۷/۶۲ سازمان ملل، به عنوان روز رسمی جهانی به تقویم افزوده شد.
هدف اصلی این روز، شناسایی نقش کلیدی زنان روستایی در توسعه پایدار، امنیت غذایی، مبارزه با فقر و حفظ محیط زیست است. این زنان حدود یکچهارم جمعیت جهان را تشکیل میدهند و در صنایعی چون کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، تولید لبنیات و پرورش فرزندان نقشآفرینی میکنند.
نقش زنان روستایی در ایران
در ایران، زنان روستایی با وجود چالشهای اقتصادی و اجتماعی، سهم بزرگی در تولیدات محلی دارند. آنها با تولیدات کوچک اما باکیفیت، نهتنها چرخ اقتصاد خانواده را میچرخانند بلکه در برخی موارد حتی به صادرات چمدانی نیز دست یافتهاند.
زنان روستایی ایرانی در کنار پرورش کودکان، در امور زراعت، دامداری، صنایع دستی و حتی مدیریت خانوار فعالاند. با حمایتهای مناسب، این زنان میتوانند به کارآفرینان محلی تبدیل شوند و در زنجیره تولید ملی نقش مؤثری ایفا کنند.
پیام جهانی این روز
سازمان ملل تأکید دارد که حمایت از زنان روستایی یکی از بهترین راهها برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار و کاهش فقر است. این حمایت میتواند شامل آموزش، دسترسی به منابع مالی، مالکیت زمین، بهبود زیرساختها و ایجاد بازارهای محلی باشد.