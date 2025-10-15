سیگار من را به برخی رهبران جهان نزدیک تر کرد
«جورجیا ملونی»، نخستوزیر ۴۸ ساله راستگرای ایتالیا، روز دوشنبه در حاشیه اجلاس صلح غزه در مصر با شوخی گفت اگر مجبور شود سیگار را ترک کند، احتمالا «کسی را خواهد کشت».
جورجیا ملونی در اکتبر ۲۰۲۲ بهعنوان اولین نخستوزیر زن ایتالیا به قدرت رسید. او که در اقامتگاه ساحلی شرمالشیخ با دیگر رهبران جهان در گفتوگو بود، اعتراف کرد که ترک سیگار برایش غیرممکن است.
ملونی در حال گفتوگو با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، بود؛ کسی که قول داده کشورش را از سیگار پاک کند. اردوغان خطاب به ملونی گفت: «خیلی خوب به نظر میرسی، اما باید کاری کنم سیگار را ترک کنی.»
این جمله باعث خنده کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه شد که در آن لحظه همراهشان بودند.
مکرون با خنده گفت: «غیرممکن است!»
ملونی پاسخ داد: «میدانم، میدانم… نمیخواهم کسی را بکشم!»
او در کتاب جدیدش فاش کرده که پس از ۱۳ سال ترک سیگار، دوباره به این عادت بازگشته است و گفته سیگار کشیدن حتی باعث شده با برخی رهبران جهان مانند قیس سعید، رئیسجمهوری تونس، روابط نزدیکتری پیدا کند.
در همان نشست، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، نیز در جریان سخنرانیاش در مصر پس از حضور در پارلمان اسرائیل (کنست)، از ظاهر ملونی تمجید کرد و گفت: «معمولا نمیتوان چنین چیزی گفت چون ممکن است به قیمت پایان دادن به زندگی سیاسیات تمام شود، اما او زنی زیبا و جوان است!»
ترامپ با لبخند ادامه داد: «اگر در آمریکا درباره زنی از واژه "زیبا" استفاده کنید، کار سیاسیتان تمام است، اما من ریسک میکنم! کجاست؟ آنجاست — اشکالی ندارد که بهت بگویم زیبا؟ چون واقعا هستی.»
او افزود: «او میخواست در اینجا باشد، زن فوقالعادهای است و در ایتالیا احترام زیادی دارد. سیاستمداری بسیار موفق است.»
ملونی، که در اکتبر ۲۰۲۲ بهعنوان اولین نخستوزیر زن ایتالیا به قدرت رسید، در سالهای اخیر روابط نزدیکی با ترامپ برقرار کرده و در مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده درباره موضوعاتی چون جنگ اوکراین نقش میانجی داشته است.