سایر رسانه‌ها ۲۳ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷:۱۴

ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان شد + فیلم

مرزهای پرتنش پاکستان و افغانستان پس از یک آرامش شکننده دوباره بوی باروت گرفت و طرفین مواضع یکدیگر را هدف قرار دادند و در این میان ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان و تلفات سنگین نیروهای طالبان شده است.