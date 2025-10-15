خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان شد + فیلم

ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان شد + فیلم
کد خبر : 1700253
لینک کوتاه کپی شد.

مرزهای پرتنش پاکستان و افغانستان پس از یک آرامش شکننده دوباره بوی باروت گرفت و طرفین مواضع یکدیگر را هدف قرار دادند و در این میان ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان و تلفات سنگین نیروهای طالبان شده است.

نیروهای پاکستانی پست مرزی شمشاد و نرگسار نیروهای طالبان افغانستان را نیز منهدم کرده که طی آن تعداد زیادی از مرزبانان از جمله عناصر تحریک طالبان پاکستان کشته شدند.

در عین حال ارتش پاکستان و رسانه‌های این کشور هیچ آماری از خسارات و تلفات خود در درگیری‌های جدید با طالبان افغانستان ارائه نداده‌اند.

منبع ایرنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ