ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان شد + فیلم
مرزهای پرتنش پاکستان و افغانستان پس از یک آرامش شکننده دوباره بوی باروت گرفت و طرفین مواضع یکدیگر را هدف قرار دادند و در این میان ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان و تلفات سنگین نیروهای طالبان شده است.
نیروهای پاکستانی پست مرزی شمشاد و نرگسار نیروهای طالبان افغانستان را نیز منهدم کرده که طی آن تعداد زیادی از مرزبانان از جمله عناصر تحریک طالبان پاکستان کشته شدند.
در عین حال ارتش پاکستان و رسانههای این کشور هیچ آماری از خسارات و تلفات خود در درگیریهای جدید با طالبان افغانستان ارائه ندادهاند.