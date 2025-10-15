خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درگیری شدید در مرز سپین‌ بولدک + فیلم

درگیری شدید در مرز سپین‌ بولدک + فیلم
کد خبر : 1700242
لینک کوتاه کپی شد.

منابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در نقطه صفری گذرگاه «سپین‌بولدک – چمن» خبر می‌دهند. در نتیجه این درگیری، درِ ورودی گذرگاه موسوم به «درِ دوستی» منفجر شده است.

به گفته منابع محلی، درگیری از بامداد دیشب آغاز شد؛ زمانی که نیروهای پاکستانی مناطق اطراف سپین‌بولدک را با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند و نیروهای طالبان با آتش متقابل پاسخ دادند.

رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش داده‌اند که حکومت طالبان با درخواست پاکستان برای توقف درگیری‌ها در شهرستان اسپین بولدک ولایت قندهار موافقت کرده است. منابع محلی از توقف فعلی درگیری‌ها خبر می‌دهند.

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ