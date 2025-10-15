درگیری شدید در مرز سپین بولدک + فیلم
منابع محلی از درگیری شدید میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در نقطه صفری گذرگاه «سپینبولدک – چمن» خبر میدهند. در نتیجه این درگیری، درِ ورودی گذرگاه موسوم به «درِ دوستی» منفجر شده است.
به گفته منابع محلی، درگیری از بامداد دیشب آغاز شد؛ زمانی که نیروهای پاکستانی مناطق اطراف سپینبولدک را با سلاحهای سنگین هدف قرار دادند و نیروهای طالبان با آتش متقابل پاسخ دادند.
رسانههای نزدیک به طالبان گزارش دادهاند که حکومت طالبان با درخواست پاکستان برای توقف درگیریها در شهرستان اسپین بولدک ولایت قندهار موافقت کرده است. منابع محلی از توقف فعلی درگیریها خبر میدهند.