وضعیت جسمی عجیب اسیران فلسطینی آزادشده؛ سوءتغذیه تا قطع عضو + فیلم
رژیم صهیونیستی تحت چارچوب توافق آتشبس غزه که با میانجیگری کشورهای میانجی به امضا رسید، در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴) حدود هزار و ۹۶۸ اسیر فلسطینی را آزاد کرد. اسیران آزادشده شامل ۲ گروه اصلی بودند؛ ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد یا طولانیمدت و هزار و ۷۱۸ اسیری که در غزه بازداشت و در زندانهای رژیم صهیونیستی محبوس شدند. براساس گزارشهای رسانههای بینالمللی، مانند گاردین، الجزیره و آناتولی و شاهدان، وضعیت جسمی بیشتر اسیران فلسطینی وخیم و ناشی از شکنجه نظاممند، گرسنگی و بیتوجهی پزشکی توصیف شده است.