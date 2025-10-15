قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۲۳ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
296,480
|
بالاترین قیمت روز
|
301,290
|
پایین ترین قیمت روز
|
295,600
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.040
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.05
|
نرخ بازگشایی بازار
|
301,280
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۳ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
302,900
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%2.17
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
6.420