خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1700181
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۳ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۳ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

725,213

دلار (بازار آزاد)

1,103,500

یورو (صرافی بانک ملی)

839,377

یورو (بازار آزاد)

1,263,700

درهم امارات

296,480

پوند انگلیس

1,449,600

لیر ترکیه

26,000

فرانک سوئیس

1,358,800

یوان چین

152,500

ین ژاپن

716,970

وون کره جنوبی

760

دلار کانادا

775,300

دلار استرالیا

706,300

دلار نیوزیلند

622,100

دلار سنگاپور

838,600

روپیه هند

12,280

روپیه پاکستان

3,878

دینار عراق

813

پوند سوریه

83

افغانی

16,600

کرون دانمارک

169,100

کرون سوئد

114,100

کرون نروژ

107,200

ریال عربستان

290,710

ریال قطر

288,200

ریال عمان

2,828,400

دینار کویت

3,554,000

دینار بحرین

2,888,500

رینگیت مالزی

257,600

بات تایلند

33,320

دلار هنگ کنگ

140,000

روبل روسیه

13,950

منات آذربایجان

642,400

درام ارمنستان

2,850

لاری گرجستان

401,500

سوم قرقیزستان

12,450

سامانی تاجیکستان

119,900

منات ترکمنستان

311,100
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ