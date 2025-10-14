خواب؛ پایه اصلی ریکاوری و بازسازی بدن
خواب یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرآیند ریکاوری بدن به شمار میآید. در هنگام خواب، بدن فرصت بازسازی سلولی، ترمیم بافتهای عضلانی و تنظیم هورمونها را پیدا میکند؛
فرآیندهایی که برای حفظ سلامت جسمی و عملکرد مطلوب سیستم عصبی و ایمنی ضروری هستند.
کمبود خواب یا کیفیت پایین آن میتواند موجب اختلال در روند ترمیم بدن، کاهش توان عضلانی، ضعف تمرکز و حتی افزایش احتمال ابتلا به بیماریها شود.
از این رو، بهکارگیری تکنیکهای صحیح خوابیدن مانند حفظ نظم در ساعت خواب، پرهیز از مصرف مواد محرک پیش از استراحت و ایجاد محیطی آرام و تاریک برای خواب، نقشی اساسی در دستیابی به بهترین میزان ریکاوری و عملکرد بدنی دارد.