خواب؛ پایه اصلی ریکاوری و بازسازی بدن

خواب یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در فرآیند ریکاوری بدن به شمار می‌آید. در هنگام خواب، بدن فرصت بازسازی سلولی، ترمیم بافت‌های عضلانی و تنظیم هورمون‌ها را پیدا می‌کند؛

فرآیندهایی که برای حفظ سلامت جسمی و عملکرد مطلوب سیستم عصبی و ایمنی ضروری هستند.

کمبود خواب یا کیفیت پایین آن می‌تواند موجب اختلال در روند ترمیم بدن، کاهش توان عضلانی، ضعف تمرکز و حتی افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌ها شود.

از این رو، به‌کارگیری تکنیک‌های صحیح خوابیدن مانند حفظ نظم در ساعت خواب، پرهیز از مصرف مواد محرک پیش از استراحت و ایجاد محیطی آرام و تاریک برای خواب، نقشی اساسی در دستیابی به بهترین میزان ریکاوری و عملکرد بدنی دارد.

