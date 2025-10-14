ماموریت نجات؛ تعقیب خرس زخمی در ارتفاعات فارس

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس سه‌شنبه از زخمی شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در اثر برخورد با کمباین در شهرستان سرچهان خبر داد و گفت: تیم تخصصی برای زنده‌گیری و درمان این حیوان به محل اعزام شد.

لیلا جولایی افزود: شامگاه دوشنبه (۲۱ مهرماه) یک قلاده خرس قهوه‌ای در یکی از مزارع ذرت شهرستان سرچهان، بر اثر برخورد با تیغه‌های کمباین دچار آسیب‌دیدگی شد.

وی ادامه داد: در این حادثه، خرس در بخش تیغه‌های دستگاه کمباین گرفتار شده بود که توسط کشاورزان رهاسازی شد و پس از آن به سمت ارتفاعات اطراف متواری شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در تشریح جزئیات این حادثه گفت: به محض اطلاع از رویت خرس زخمی در این محدوده، تیمی متشکل از یک دامپزشک و نیروهای اجرایی به منطقه اعزام شدند تا نسبت به زنده‌گیری، بررسی وضعیت جسمانی و درمان احتمالی خرس آسیب‌دیده اقدام کنند.

وی از تمامی ساکنان روستاهای ده‌زیارت و چنارویه درخواست کرد ضمن حفظ آرامش، نکات ایمنی را در عبور و مرور در این ناحیه رعایت کنند و در صورت مشاهده، سریعا موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

شهرستان سرچهان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.