۵ خوراکی که بهترین و سالمترین ترکیب را با «خیار» شکل میدهند
خیار یک ماده غذایی کمکالری و پرآب (حدود ۹۶٪) است. بنابراین از صبحانه تا شام میتوان آن را به روشهای مختلف مصرف کرد تا غذاهای سالم و مرطوبکننده تهیه شود.
گفته میشود خیار مواد مغذی ضروری مانند ویتامین K، ویتامین C، پتاسیم، منیزیم و فیبر را فراهم میکند که همگی به حفظ آب بدن و سلامت کلی کمک میکنند. محتوای بالای آب و فیبر آن به هضم بهتر کمک کرده و میتواند از نفخ جلوگیری کند. آنتیاکسیدانهای موجود در خیار، به ویژه کیوکوربیتاسینها و فلاونوئیدها، به مقابله با التهاب کمک کرده و سلولها را در برابر آسیب محافظت میکنند.
همچنین گفته میشود خیار با تأمین ویتامین K از سلامت استخوانها حمایت میکند؛ ویتامینی که برای جذب کلسیم و بازسازی استخوان ضروریست. در ادامه، فهرستی از پنج ماده غذایی ارائه شده که میتوان آنها را با خیار ترکیب کرد تا ارزش غذایی آن افزایش یابد:
آووکادو
گفته میشود آووکادو چربیهای سالم، فیبر و پتاسیم دارد که ارزش غذایی خیار را افزایش میدهند. میتوانید یک سالاد ساده و سریع خیار و آووکادو درست کرده و با لیمو و فلفل سیاه تزئین کنید؛ این ترکیب مرطوبکننده و مفید برای قلب است.
گوجهفرنگی
تحقیقات نشان میدهد گوجهفرنگی سرشار از لیکوپن و ویتامین C است که به افزایش محتوای آنتیاکسیدان کمک کرده و گفته میشود سلامت پوست را تقویت میکند. خیار و گوجهفرنگی یک ترکیب سالادی سالم همراه با روغن زیتون و سبزیجات معطر هستند که برای سمزدایی و تأمین آب بدن عالیست. میتوان از این ترکیب به عنوان مواد میانی ساندویچ هم استفاده کرد.
ماست
ماست پروتئین، کلسیم و پروبیوتیک بیشتری دارد و همراه با محتوای آب خیار به سلامت رودهها کمک میکند. میتوانید خیار را با ماست ساده (یا آبدوغ خیار) ترکیب کنید یا شربت سکنجبین و خیار رندهشده درست کنید.
نخود
نخود پروتئین گیاهی، آهن و فیبر فراهم میکند که در ترکیب با خیار یک وعده غذایی مغذی، سیرکننده و متعادل ایجاد میکند. نخود پخته را با خیار، روغن زیتون، فلفل سبز و نعناع مخلوط کنید تا یک سالاد پرپروتئین و تازهکننده داشته باشید.
نعناع یا ریحان
این سبزیها سرشار از آنتیاکسیدان هستند و به هضم کمک کرده و طبیعت خنک خیار را تکمیل میکنند. محبوبترین ترکیب، آب خیار و نعناع یا سالاد خیار و ریحان است که گفته میشود به کاهش وزن کمک کرده و احساس تازگی ایجاد میکند. همچنین این ترکیبها آبرسانی، آنتیاکسیدانهای ضروری و حمایت ملایم گوارشی فراهم میکنند و انتخابی سبک و انرژیبخش در هر زمان روز هستند.