خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ خوراکی که بهترین و سالم‌ترین ترکیب را با «خیار» شکل می‌دهند

۵ خوراکی که بهترین و سالم‌ترین ترکیب را با «خیار» شکل می‌دهند
کد خبر : 1700007
لینک کوتاه کپی شد.

خیار یک ماده غذایی کم‌کالری و پرآب (حدود ۹۶٪) است. بنابراین از صبحانه تا شام می‌توان آن را به روش‌های مختلف مصرف کرد تا غذاهای سالم و مرطوب‌کننده تهیه شود.

 

 

 گفته می‌شود خیار مواد مغذی ضروری مانند ویتامین K، ویتامین C، پتاسیم، منیزیم و فیبر را فراهم می‌کند که همگی به حفظ آب بدن و سلامت کلی کمک می‌کنند. محتوای بالای آب و فیبر آن به هضم بهتر کمک کرده و می‌تواند از نفخ جلوگیری کند. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در خیار، به ویژه کیوکوربیتاسین‌ها و فلاونوئیدها، به مقابله با التهاب کمک کرده و سلول‌ها را در برابر آسیب محافظت می‌کنند. 

 همچنین گفته می‌شود خیار با تأمین ویتامین K از سلامت استخوان‌ها حمایت می‌کند؛ ویتامینی که برای جذب کلسیم و بازسازی استخوان ضروریست.  در ادامه، فهرستی از پنج ماده غذایی ارائه شده که می‌توان آن‌ها را با خیار ترکیب کرد تا ارزش غذایی آن افزایش یابد:

آووکادو

۵ خوراکی که بهترین و سالم‌ترین ترکیب را با «خیار» شکل می‌دهند

گفته می‌شود آووکادو چربی‌های سالم، فیبر و پتاسیم دارد که ارزش غذایی خیار را افزایش می‌دهند. می‌توانید یک سالاد ساده و سریع خیار و آووکادو درست کرده و با لیمو و فلفل سیاه تزئین کنید؛ این ترکیب مرطوب‌کننده و مفید برای قلب است. 

گوجه‌فرنگی

۵ خوراکی که بهترین و سالم‌ترین ترکیب را با «خیار» شکل می‌دهند

تحقیقات نشان می‌دهد گوجه‌فرنگی سرشار از لیکوپن و ویتامین C است که به افزایش محتوای آنتی‌اکسیدان کمک کرده و گفته می‌شود سلامت پوست را تقویت می‌کند.  خیار و گوجه‌فرنگی یک ترکیب سالادی سالم همراه با روغن زیتون و سبزیجات معطر هستند که برای سم‌زدایی و تأمین آب بدن عالیست. می‌توان از این ترکیب به عنوان مواد میانی ساندویچ هم استفاده کرد. 

ماست

۵ خوراکی که بهترین و سالم‌ترین ترکیب را با «خیار» شکل می‌دهند

ماست پروتئین، کلسیم و پروبیوتیک بیشتری دارد و همراه با محتوای آب خیار به سلامت روده‌ها کمک می‌کند. می‌توانید خیار را با ماست ساده (یا آب‌دوغ خیار) ترکیب کنید یا شربت سکنجبین و خیار رنده‌شده درست کنید. 

نخود

۵ خوراکی که بهترین و سالم‌ترین ترکیب را با «خیار» شکل می‌دهند

نخود پروتئین گیاهی، آهن و فیبر فراهم می‌کند که در ترکیب با خیار یک وعده غذایی مغذی، سیرکننده و متعادل ایجاد می‌کند.  نخود پخته را با خیار، روغن زیتون، فلفل سبز و نعناع مخلوط کنید تا یک سالاد پرپروتئین و تازه‌کننده داشته باشید. 

نعناع یا ریحان

۵ خوراکی که بهترین و سالم‌ترین ترکیب را با «خیار» شکل می‌دهند

این سبزی‌ها سرشار از آنتی‌اکسیدان هستند و به هضم کمک کرده و طبیعت خنک خیار را تکمیل می‌کنند.  محبوب‌ترین ترکیب، آب خیار و نعناع یا سالاد خیار و ریحان است که گفته می‌شود به کاهش وزن کمک کرده و احساس تازگی ایجاد می‌کند. همچنین این ترکیب‌ها آبرسانی، آنتی‌اکسیدان‌های ضروری و حمایت ملایم گوارشی فراهم می‌کنند و انتخابی سبک و انرژی‌بخش در هر زمان روز هستند.

 

منبع فرادید
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ