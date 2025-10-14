اسرای فلسطینی با یک بیماری واگیردار بازگشتند +عکس

شیوع بیماری جرب پس از آغاز نسل‌کشی در غزه شدت گرفت، زیرا زندانبانان تمامی وسایل بهداشتی و لوازم نظافت شخصی را از اسرا گرفتند و با تراکم شدید زندانیان در سلول‌ها، شرایط برای گسترش بیماری فراهم شد.

جرب یا «اسکابیوس» نوعی بیماری پوستی واگیردار است که بر اثر نوعی انگل به نام «مایت جرب» ایجاد می‌شود. این انگل وارد پوست می‌شود و تونل‌های کوچکی برای تخم‌گذاری ایجاد می‌کند که موجب خارش شدید، زخم، قرمزی، تاول و تورم پوست می‌شود.

