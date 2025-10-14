گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان ؛ اشتباهی رایج در رانندگی
گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان یکی از اشتباهات رایجی است که بسیاری از رانندگان هنگام توقف خودرو مرتکب میشوند. این کار باعث افزایش متراژ ترمز و دیرتر ایستادن خودرو میشود. در این مطلب بررسی میکنیم چرا نباید همزمان ترمز و کلاچ را گرفت و روش درست نگه داشتن خودرو چیست.
بسیاری از رانندگان، مخصوصاً افراد تازهکار، هنگام نزدیک شدن به چراغ قرمز یا مانع، ناخودآگاه همزمان پدال ترمز و کلاچ را فشار میدهند. تصور میشود این کار باعث توقف نرمتر خودرو میشود، در حالی که در واقعیت چنین نیست. این عادت نادرست نهتنها باعث افزایش فاصله ترمز میشود بلکه کنترل خودرو را نیز کاهش میدهد.
چرا گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان اشتباه است؟
زمانی که فقط پدال ترمز را فشار میدهید، نیروی ترمزی موتور نیز به کاهش سرعت خودرو کمک میکند. اما اگر همزمان با ترمز، کلاچ را نیز بگیرید، ارتباط موتور با چرخها قطع میشود و خودرو تنها با نیروی ترمز چرخها متوقف میشود. این موضوع باعث افزایش متراژ ترمز و دیرتر ایستادن خودرو میشود.
روش صحیح ترمز گرفتن و توقف خودرو
بهترین روش برای توقف ایمن این است که ابتدا فقط ترمز را فشار دهید تا سرعت خودرو بهتدریج کم شود. وقتی سرعت به حدی رسید که موتور در آستانه لرزش است (معمولاً زیر ۱۰۰۰ دور در دقیقه)، در آن لحظه کلاچ را بگیرید تا از خاموش شدن خودرو جلوگیری شود. این کار هم توقف نرمتری ایجاد میکند و هم ایمنی بالاتری دارد.
برای نگه داشتن خودرو بهصورت ایمن و استاندارد، این مراحل را انجام دهید:
۱. ابتدا پدال ترمز را فشار دهید تا سرعت خودرو کاهش یابد.
۲. زمانی که دور موتور به حدود ۱۰۰۰ رسید یا خودرو در آستانه لرزش بود، کلاچ را بگیرید.
۳. سپس با فشار آرامتر ترمز، خودرو را متوقف کنید.
با این روش از ترمز موتوری نیز استفاده میکنید و خودرو سریعتر و ایمنتر میایستد.
برای دیدن ویدئو آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:
تأثیر روش درست ترمزگیری بر عمر قطعات خودرو
استفاده نادرست از پدالها باعث کاهش عمر لنت ترمز، صفحه کلاچ و دیسکها میشود. اگر همیشه همزمان ترمز و کلاچ بگیرید، سیستم ترمز مجبور میشود بهتنهایی کل انرژی خودرو را متوقف کند. در نتیجه هزینه تعمیرات افزایش یافته و عملکرد خودرو ضعیفتر میشود.
جمعبندی
به یاد داشته باشید که گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان نهتنها باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بلکه ایمنی رانندگی را کاهش میدهد. همیشه ابتدا ترمز بگیرید و تنها در لحظه نزدیک توقف، کلاچ را فشار دهید تا کنترل کامل بر خودرو داشته باشید. این روش ساده، رانندگی شما را حرفهایتر و ایمنتر میکند.