۱۴ اکتبر روز جهانی زباله الکترونیکی است
۱۴ اکتبر روز جهانی زباله الکترونیکی است. روزی برای آگاهیبخشی درباره یکی از سریعترین منابع آلاینده جهان: وسایل الکترونیکی دورریختنی.
روز جهانی زباله الکترونیکی چیست؟
روز جهانی زباله الکترونیکی (International E-Waste Day) هر سال در ۱۴ اکتبر برگزار میشود. این روز توسط سازمانهای بینالمللی مانند WEEE Forum با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره تأثیرات زیستمحیطی زبالههای الکترونیکی و تشویق به بازیافت مسئولانه آنها پایهگذاری شده است.
چرا زباله الکترونیکی مهم است؟
رشد سریع: زبالههای الکترونیکی پنج برابر سریعتر از نرخهای رسمی جمعآوری و بازیافت در حال افزایشاند.
آلودگی خطرناک: وسایل الکترونیکی حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی هستند که در صورت دفن یا سوزاندن، محیط زیست و سلامت انسان را تهدید میکنند.
منابع قابل بازیافت: بسیاری از قطعات الکترونیکی شامل طلا، نقره، مس و پلاستیک قابل بازیافت هستند که میتوانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.
شعار امسال: «به شکار زبالههای الکترونیکی بپیوندید»
شعار سال ۲۰۲۵ این روز، «به شکار زبالههای الکترونیکی بپیوندید: بازیابی، بازیافت و احیا کنید» است. این شعار بر اهمیت مشارکت عمومی در جمعآوری و بازیافت وسایل الکترونیکی تأکید دارد.
زباله الکترونیکی شامل چه چیزهایی است؟
وسایل خانگی کوچک: سشوار، ریشتراش، توستر
وسایل خانگی بزرگ: یخچال، ماشین لباسشویی
تجهیزات فناوری: موبایل، لپتاپ، تبلت، شارژر
ابزارهای سرگرمی: تلویزیون، کنسول بازی، اسپیکر
تجهیزات پزشکی و صنعتی: مانیتورهای پزشکی، ابزارهای آزمایشگاهی