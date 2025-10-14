۱۴ اکتبر روز جهانی زباله الکترونیکی است

روز جهانی زباله الکترونیکی چیست؟

روز جهانی زباله الکترونیکی (International E-Waste Day) هر سال در ۱۴ اکتبر برگزار می‌شود. این روز توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند WEEE Forum با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره تأثیرات زیست‌محیطی زباله‌های الکترونیکی و تشویق به بازیافت مسئولانه آن‌ها پایه‌گذاری شده است.

چرا زباله الکترونیکی مهم است؟

رشد سریع: زباله‌های الکترونیکی پنج برابر سریع‌تر از نرخ‌های رسمی جمع‌آوری و بازیافت در حال افزایش‌اند.

آلودگی خطرناک: وسایل الکترونیکی حاوی فلزات سنگین و مواد شیمیایی هستند که در صورت دفن یا سوزاندن، محیط زیست و سلامت انسان را تهدید می‌کنند.

منابع قابل بازیافت: بسیاری از قطعات الکترونیکی شامل طلا، نقره، مس و پلاستیک قابل بازیافت هستند که می‌توانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.

شعار امسال: «به شکار زباله‌های الکترونیکی بپیوندید»

شعار سال ۲۰۲۵ این روز، «به شکار زباله‌های الکترونیکی بپیوندید: بازیابی، بازیافت و احیا کنید» است. این شعار بر اهمیت مشارکت عمومی در جمع‌آوری و بازیافت وسایل الکترونیکی تأکید دارد.

زباله الکترونیکی شامل چه چیزهایی است؟

وسایل خانگی کوچک: سشوار، ریش‌تراش، توستر

وسایل خانگی بزرگ: یخچال، ماشین لباسشویی

تجهیزات فناوری: موبایل، لپ‌تاپ، تبلت، شارژر

ابزارهای سرگرمی: تلویزیون، کنسول بازی، اسپیکر

تجهیزات پزشکی و صنعتی: مانیتورهای پزشکی، ابزارهای آزمایشگاهی

انتهای پیام/