خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۴ اکتبر روز جهانی بدون پوسیدگی دندان است

۱۴ اکتبر روز جهانی بدون پوسیدگی دندان است
کد خبر : 1699767
لینک کوتاه کپی شد.

۱۴ اکتبر روز جهانی آینده‌ای بدون پوسیدگی دندان است.روزی برای آگاهی، پیشگیری و لبخندهای سالم‌تر! 🦷 این مناسبت جهانی با هدف کاهش ابتلا به شایع‌ترین بیماری غیرواگیردار دنیا، یعنی پوسیدگی دندان، برگزار می‌شود.

روز جهانی آینده‌ای بدون پوسیدگی دندان چیست؟

۱۴ اکتبر به عنوان World Cavity-Free Future Day شناخته می‌شود. این روز توسط سازمان‌های سلامت دهان و دندان در سراسر جهان برگزار می‌شود تا توجه عمومی را به اهمیت پیشگیری از پوسیدگی دندان جلب کند. پوسیدگی دندان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیردار در دنیاست که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، بین ۶۰ تا ۹۰ درصد دانش‌آموزان و تقریباً ۱۰۰ درصد بزرگسالان را درگیر می‌کند.

چرا این روز اهمیت دارد؟

کاهش کیفیت زندگی: پوسیدگی دندان می‌تواند باعث درد، عفونت، از دست دادن دندان و کاهش اعتماد به نفس شود.

هزینه‌های درمانی سنگین: درمان‌های دندان‌پزشکی گران هستند و بسیاری از افراد به آن‌ها دسترسی ندارند.

پیشگیری آسان‌تر از درمان: با اقدامات ساده می‌توان از بروز پوسیدگی جلوگیری کرد.

اقدامات کلیدی برای پیشگیری

در این روز، متخصصان دندان‌پزشکی بر دو گام ساده اما مؤثر تأکید دارند:

1. مسواک زدن روزی دو بار با خمیردندان فلورایددار

2. کاهش مصرف شکر و نوشیدنی‌های شیرین

این دو اقدام پایه‌ای می‌توانند به شکل چشمگیری خطر پوسیدگی را کاهش دهند.

آینده‌ای بدون پوسیدگی برای نسل‌های بعد

هدف این روز، تنها آگاهی‌بخشی نیست؛ بلکه ایجاد تغییرات پایدار در رفتارهای بهداشتی است. با آموزش کودکان، حمایت از خانواده‌ها و سیاست‌گذاری‌های بهداشتی، می‌توان نسلی را پرورش داد که کمتر به پوسیدگی دندان دچار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ