۱۴ اکتبر روز جهانی بدون پوسیدگی دندان است

روز جهانی آینده‌ای بدون پوسیدگی دندان چیست؟

۱۴ اکتبر به عنوان World Cavity-Free Future Day شناخته می‌شود. این روز توسط سازمان‌های سلامت دهان و دندان در سراسر جهان برگزار می‌شود تا توجه عمومی را به اهمیت پیشگیری از پوسیدگی دندان جلب کند. پوسیدگی دندان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیردار در دنیاست که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، بین ۶۰ تا ۹۰ درصد دانش‌آموزان و تقریباً ۱۰۰ درصد بزرگسالان را درگیر می‌کند.

چرا این روز اهمیت دارد؟

کاهش کیفیت زندگی: پوسیدگی دندان می‌تواند باعث درد، عفونت، از دست دادن دندان و کاهش اعتماد به نفس شود.

هزینه‌های درمانی سنگین: درمان‌های دندان‌پزشکی گران هستند و بسیاری از افراد به آن‌ها دسترسی ندارند.

پیشگیری آسان‌تر از درمان: با اقدامات ساده می‌توان از بروز پوسیدگی جلوگیری کرد.

اقدامات کلیدی برای پیشگیری

در این روز، متخصصان دندان‌پزشکی بر دو گام ساده اما مؤثر تأکید دارند:

1. مسواک زدن روزی دو بار با خمیردندان فلورایددار

2. کاهش مصرف شکر و نوشیدنی‌های شیرین

این دو اقدام پایه‌ای می‌توانند به شکل چشمگیری خطر پوسیدگی را کاهش دهند.

آینده‌ای بدون پوسیدگی برای نسل‌های بعد

هدف این روز، تنها آگاهی‌بخشی نیست؛ بلکه ایجاد تغییرات پایدار در رفتارهای بهداشتی است. با آموزش کودکان، حمایت از خانواده‌ها و سیاست‌گذاری‌های بهداشتی، می‌توان نسلی را پرورش داد که کمتر به پوسیدگی دندان دچار شود.

