۱۴ اکتبر روز جهانی دسر است

روز جهانی دسر: شیرینی‌ای فراتر از طعم

هر سال در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه)، عاشقان شیرینی و دسر در سراسر جهان این روز را جشن می‌گیرند. روز جهانی دسر نه‌تنها بهانه‌ای برای خوردن کیک، پای، باقلوا یا تیرامیسو است، بلکه فرصتی برای آشنایی با تاریخچه و تنوع فرهنگی دسرها نیز به شمار می‌رود.

ریشه واژه و تاریخچه دسر

واژه دسر از کلمه فرانسوی desservir گرفته شده که به معنای «جمع کردن میز» است.

در گذشته، دسر پس از جمع‌آوری غذای اصلی سرو می‌شد، زمانی که غذاها به‌صورت دوره‌ای ارائه می‌شدند.

تا پیش از قرن شانزدهم، سرو دسر پس از غذای اصلی رایج نبود. فرانسوی‌ها با افزودن نوشیدنی و سپس شیرینی‌ها، این سنت را پایه‌گذاری کردند.

دسرهایی از سراسر جهان

در این روز، بسیاری از مردم دسرهای سنتی کشور خود را تهیه می‌کنند یا دسرهای جدیدی را امتحان می‌کنند. برخی نمونه‌های معروف:

ایتالیا: تیرامیسو

اتریش: کیک زاخِر

یونان و خاورمیانه: باقلوا

فرانسه: کرم بروله

ایران: شله‌زرد، مسقطی، حلوا

چگونه این روز را جشن بگیریم؟

پخت دسر خانگی: از دستورهای سنتی خانوادگی استفاده کنید یا دسر جدیدی امتحان کنید.

اشتراک‌گذاری با دوستان: دسرها را با دیگران تقسیم کنید و خاطره بسازید.

کشف دسرهای جهانی: در اینترنت یا کتاب‌های آشپزی، دسرهای کشورهای دیگر را جست‌وجو کنید.

نوستالژی شیرین: دسرهایی که یادآور کودکی یا خاطرات خاص هستند را دوباره تجربه کنید.

فراتر از یک روز

جالب است بدانید که دنیای دسرها فقط به ۱۴ اکتبر محدود نمی‌شود. مثلاً:

۴ اکتبر: روز رول دارچین

۱۵ مارس: روز پای لیمو

۲۱ ژوئیه: روز بستنی

این روزها نشان می‌دهند که دسرها بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ و شادی‌های انسانی هستند.

