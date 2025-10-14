خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این ربات‌ها آدرس تهرانی‌ها را بلدند!

این ربات‌ها آدرس تهرانی‌ها را بلدند!
کد خبر : 1699755
لینک کوتاه کپی شد.

ربات‌های تفکیک‌کنندۀ مرسولات که توسط جوانان نخبه دانشگاه شریف با ۲۰ درصد هزینه محصول مشابه خارجی ساخته شده، ایران را در کنار آمریکا و چین، به سومین کشور دارندۀ این فناوری تبدیل کرده است.

این ربات‌ها، فرآیند تفکیک مرسولات پستی را ۴برابر سریع‌تر کرده‌اند. با ۵۰ ربات موجود در مرکز پست چهارراه لشکر، در شبانه‌روز می‌توان ۷۲ هزار بسته را تفکیک کرد.

مرکز تجزیه و مبادلات پست تهران در چهارراه لشکر و اداره پست کرمانشاه، رشت و ساری به ربات‌های تفکیک‌کننده مرسولات پستی مجهز شده است.

این هفته، نسل سوم ربات‌های تفکیک‌کننده مرسولات در اداره پست ۳ شهر رونمایی خواهد شد. این ربات‌ها در مصرف باتری بهینه شده، بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر است و در مسیریابی هم بهتر عمل می‌کند.

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ