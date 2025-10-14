ربات‌های تفکیک‌کنندۀ مرسولات که توسط جوانان نخبه دانشگاه شریف با ۲۰ درصد هزینه محصول مشابه خارجی ساخته شده، ایران را در کنار آمریکا و چین، به سومین کشور دارندۀ این فناوری تبدیل کرده است.

این ربات‌ها، فرآیند تفکیک مرسولات پستی را ۴برابر سریع‌تر کرده‌اند. با ۵۰ ربات موجود در مرکز پست چهارراه لشکر، در شبانه‌روز می‌توان ۷۲ هزار بسته را تفکیک کرد.

مرکز تجزیه و مبادلات پست تهران در چهارراه لشکر و اداره پست کرمانشاه، رشت و ساری به ربات‌های تفکیک‌کننده مرسولات پستی مجهز شده است.

این هفته، نسل سوم ربات‌های تفکیک‌کننده مرسولات در اداره پست ۳ شهر رونمایی خواهد شد. این ربات‌ها در مصرف باتری بهینه شده، بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر است و در مسیریابی هم بهتر عمل می‌کند.

