قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1699724
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۲ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۲ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

724,113

دلار (بازار آزاد)

1,101,500

یورو (صرافی بانک ملی)

841,332

یورو (بازار آزاد)

1,287,400

درهم امارات

302,900

پوند انگلیس

1,482,700

لیر ترکیه

26,600

فرانک سوئیس

1,383,000

یوان چین

155,900

ین ژاپن

730,540

وون کره جنوبی

780

دلار کانادا

792,700

دلار استرالیا

725,100

دلار نیوزیلند

637,300

دلار سنگاپور

856,800

روپیه هند

12,550

روپیه پاکستان

3,944

دینار عراق

845

پوند سوریه

85

افغانی

16,910

کرون دانمارک

172,300

کرون سوئد

117,100

کرون نروژ

110,400

ریال عربستان

296,880

ریال قطر

304,100

ریال عمان

2,888,600

دینار کویت

3,629,600

دینار بحرین

2,949,900

رینگیت مالزی

263,300

بات تایلند

34,140

دلار هنگ کنگ

142,900

روبل روسیه

14,000

منات آذربایجان

656,100

درام ارمنستان

3,120

لاری گرجستان

410,100

سوم قرقیزستان

12,720

سامانی تاجیکستان

122,400

منات ترکمنستان

318,000
انتهای پیام/
