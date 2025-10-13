خبرگزاری کار ایران
بازار عجیب فروش ناخن در چین/عکس

بازار عجیب فروش ناخن در چین/عکس
شرکت‌های تولیدکننده داروهای سنتی، ناخن‌ها را از مدارس و روستاها جمع‌آوری می‌کنند، سپس آنها را به‌خوبی می‌شویند، خشک می‌کنند و پس از آسیاب کردن، در تولید دارو به کار می‌برند.

ناخن‌های گرفته‌شده معمولاً در زباله‌های منزجرکننده قرار می‌گیرند، اما طبق طب سنتی چین، پودر ناخن‌ها مواد ارزشمندی هستند که با تهیه معجونی از آنها می‌توان بیماری‌هایی مانند نفخ شکم در کودکان و التهاب لوزه را درمان کرد.

بازار عجیب فروش ناخن در چین

به گزارش خبرآنلاین، شرکت‌های تولیدکننده داروهای سنتی، ناخن‌ها را از مدارس و روستاها جمع‌آوری می‌کنند، سپس آنها را به‌خوبی می‌شویند، خشک می‌کنند و پس از آسیاب کردن، در تولید دارو به کار می‌برند. از آنجا که سالانه ناخن‌های هر فرد بزرگسال به طور میانگین حدود ۱۰۰ گرم رشد می‌کند، جمع‌آوری مقدار زیادی ناخن برای تهیه دارو بسیار سخت و زمان‌بر است و به همین دلیل قیمت آن نسبتاً بالا است.

بازار عجیب فروش ناخن در چین/عکس

در گزارشی که اخیراً در رسانه‌های چینی منتشر شده، زنی در استان هبی (Hebei) که ناخن‌های دست خود را از کودکی جمع کرده بود، آنها را به قیمت هر کیلوگرم ۱۵۰ یوان (حدود ۲۱ دلار) فروخته است.

استفاده از ناخن در تولید داروهای سنتی

استفاده از ناخن در تولید داروهای سنتی از دهه ۱۹۶۰ به حداقل رسیده بود، چرا که لاک ناخن کیفیت آنها را کاهش می‌داد. اما این روزها استفاده از ناخن‌ها در حال افزایش است و افرادی که ناخن‌هایشان لاک نداشته باشند، می‌توانند آنها را با قیمت مناسبی به فروش برسانند. البته به گفته مسئولان تولید داروهای سنتی، تنها ناخن‌های دست قابل استفاده هستند و ناخن‌های پا به کار نمی‌آیند.

بازار عجیب فروش ناخن در چین/عکس

 

