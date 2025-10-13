سرپرست دانشگاه شریف: دولت ما را در شرایط تحریم تنها گذاشت
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه هیچ تلاشی از سوی دولت برای خارج شدن این دانشگاه از شرایط تحریم صورت نمیگیرد، گفت: دولت می گوید دانشگاه خود باید این مسئله را حل کند؛ در حالی که ما هزینه اخذ وکیل برای دفاع از حقوقمان در مجامع بینالمللی را نداریم.
دکتر مسعود تجریشی ضمن بیان این مطلب به مهمترین اقدامات دانشگاه صنعتی شریف برای خروج از تحریم این دانشگاه و مشکلات ناشی از این شرایط اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه تعاملاتی را با مسئولان وزارت امور خارجه انجام می دهیم. در واقع دانشگاههای دولتی جزئی از دولت هستند؛ بنابراین یکی از وظایف وزارت امور خارجه پیگیری این مشکل است. ما نمی توانیم سفرای کشورهای خارجی را به دانشگاه شریف دعوت کنیم و از آنها بخواهیم ما را از تحریم خارج کنند.
وی با اشاره به تجربه مراکز مالی در خروج از فهرست تحریمها افزود: بانک ملت برای رفع تحریم، چندین وکیل بینالمللی گرفت و هزینههای سنگینی پرداخت کرد. ما به دلیل مشکلات مالی نمیتوانیم مانند بانک ملت عمل کنیم؛ زیرا بودجه دانشگاه از خزانه دولت تأمین میشود و بخش عمده آن صرف حقوق و هزینههای جاری میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: کشور ما اینگونه است زمانی که پروژههای حساس توسط دانشگاهها انجام میشود دولت آنها را تشویق میکند؛ اما زمانی که مورد تحریم قرار میگیرند، عنوان میکند خودتان مسئله را حل کنید.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در خصوص تحریم این دانشگاه من هیچ فعالیتی در دولتهای مختلف برای خروج دانشگاه از این شرایط ندیدم. در عمل هنگام مواجهه با تحریمها، دولت هیچ اقدام مشخصی برای رفع آن انجام نمیدهد و از دانشگاهها میخواهد خودشان وکیل بگیرند و موضوع را پیگیری کنند.
دکتر تجریشی اظهار کرد: گرفتن وکیل برای دفاع از حقوق دانشگاه صنعتی شریف در مجامع بین المللی و خارج شدن از شرایط تحریم نیازمند بودجه و منابع مالی است و دانشگاه چنین امکانی ندارد.
وی تصریح کرد: با چنین بودجهای نه میتوان هزینه چاپ مقالههای بینالمللی را پرداخت کرد، نه میتوان وکیل بینالمللی گرفت تا دانشگاه از فهرست تحریم خارج شود. دانشگاه شریف و دانشگاه شهید بهشتی نیز در شرایط مشابهی از نظر تحریم قرار دارند و اخیراً نامهای مشترک در خصوص رفع تحریم ها به وزارت امور خارجه نوشتهایم که امیدواریم بتوانیم از این شرایط خارج شویم.