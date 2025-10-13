خبرگزاری کار ایران
نوشابه رژیمی بیماری کبد را تا 60 درصد افزایش می دهد
بسیاری از مردم نوشابه رژیمی را جایگزینی سالم‌تر برای نوشابه‌های معمولی می‌دانند، اما یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که چه نوشابه‌های رژیمی و چه نوشابه‌های قندی، هر دو می‌توانند خطر ابتلا به بیماری‌های کبدی را تا ۶۰ درصد افزایش دهند.

 پژوهشی تازه نشان می‌دهد که نوشابه‌های رژیمی، درست مانند نوشابه‌های قندی، می‌توانند خطر ابتلا به بیماری کبد چرب متابولیک (MASLD) را تا ۶۰ درصد افزایش دهند. این بیماری زمانی رخ می‌دهد که چربی اضافی در کبد جمع شود و در طول زمان باعث التهاب، زخم و آسیب شدید کبدی شود.

 

در این مطالعه که بیش از ۱۰۰ هزار نفر طی بیش از ده سال بررسی شدند، مشخص شد افرادی که روزانه بیش از یک قوطی نوشابه، چه معمولی و چه رژیمی، مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض MASLD قرار دارند. جالب اینکه نوشابه رژیمی برخلاف تصور رایج، گزینه‌ای امن‌تر برای کبد نیست و حتی مصرف زیاد آن با افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود.

علت این مسئله می‌تواند متفاوت باشد:

نوشابه‌های قندی باعث افزایش سریع قند خون و انسولین شده و چربی کبد را افزایش می‌دهند، در حالی که نوشابه‌های رژیمی ممکن است توازن میکروبی روده را مختل کرده، احساس سیری را کاهش دهند و میل به شیرینی را بیشتر کنند.

راهکار ساده و عملی: جایگزین کردن یک لیوان آب به‌جای یک نوشابه در روز می‌تواند خطر ابتلا به MASLD را کاهش دهد (۱۳٪ برای نوشابه معمولی و ۱۵٪ برای نوشابه رژیمی). همچنین می‌توانید از گزینه‌های سالم‌تر مانند آب گازدار با قطره‌ای آب‌میوه، چای سبز سرد یا دمنوش‌های گیاهی بدون شکر استفاده کنید.

پژوهشگران تأکید می‌کنند که محدود کردن مصرف همه نوشیدنی‌های شیرین بهترین مسیر برای حفظ سلامت کبد و بهبود عملکرد متابولیک بدن است. پس دفعه بعد که هوس نوشابه کردید، به جای آن یک لیوان آب یا نوشیدنی طبیعی بدون شکر انتخاب کنید و از کبد سالم خود محافظت کنید.

 

منبع همشهری
