پیشگیری از موخوره با چند شیوه ساده
یکی از مشکلاتی که معمولا همه با آن درگیر هستیم، عارضهای به نام موخوره است که باعث از بین رفتن طراوت و درخشندگی موها میشود. مسئلهای که میتوان با چند شیوه ساده از بروز آن پیشگیری کرد.
توجه به زیبایی چهره از جمله موضوعاتی است که هر کس در طول زندگی خود به آن اهمیت میدهد و رسیدگی به آن جزو اولویتهاست. از جمله ابزار دارای اهمیت در چهره، موی سر است که نیازمند توجه بوده و رعایت اصولی بهداشت در مورد آن اهمیت فراوانی دارد.
هر انسانی به موهای سالم، درخشان و با طراوت نیاز دارد و در عین حال تلاش میکند آن را از آسیبهای احتمالی دور نگهدارد. اما در این میان برخی عارضهها برای آن وجود دارد که باعث میشود سلامت مو تحت تاثیر قرار بگیرد. یکی از این موارد، موخوره است که ما در این مطلب نحوه پیدایش و درمان آن را برای شما خواهیم گفت.
ساختار مو
هر تار مو از سه بخش اصلی تشکل شده است:
لایه بیرونی مو با نام علمی کوتیکول: این بخش از مو از سلولهای همپوشان تشکیل شده از ساقه مو حفاظت میکند. لایه بیرونی نقشی اساس در نرمی و طراوت مو دارد.
لایه میانی با نام علمی کورتکس: کورتکس شامل لایه میانی مو میشود که مسئولیت رنگ، نرمی و مقاومت و استحکام مو بر عهده آن است.
مغز مو با نام علمی مدولا: این بخش معمولا در موهای نازک یافت نشده و فقط در موهای ضخیم دیده میشود.
موخوره چیست؟
موخوره با نام علمی تریکوپتیلوز (Trichoptilosis) به شاخه شاخه شدن، شکافته شدن و یا فرسودگی ساقه مو میگویند. زمانی این عارضه ایجاد میشود که لایه بیرونی مو دچار آسیب دیدگی شده و لایه میانی یا کورتکس از آن بیرون بزند. این آسیب منتج به خشکی و شکستگی مو و در نهایت موخوره میشود. در این حالت مو به شدت در گرفتن حالت مقاومت میکند.
موخوره در هر بخشی از ساقه مو حتی ریشه نیز ایجاد شود
نکته: برخی بر این باورند که موخوره در بخش انتهایی مو اتفاق میافتد در حالی که این نظر نادرست است. موخوره این امکان را دارد تا در هر بخشی از ساقه مو(حتی ریشه مو) ایجاد شود.
دلایل ایجاد موخوره و راههای پیشگیری از آن
عارضه موخوره یک شبه ایجاد نمیشود بلکه بستگی به سلسله رفتار ما با تارهای مو دارد. در این بخش ما درباره دلایل و نحوه ایجاد آن برای شما خواهیم گفت. با آگاهی از این موضوع میتوان از بروز این مسئله جلوگیری کرد.
ابزار حرارتی
از این ابزار که از آنها برای حالت دادن مو استفاده میشود، بعنوان دشمن اصلی تارهای مو یاد میشود. وسائلی همچون سشوار، فرکننده و اتوی مو از جمله ابزاری هستند که رطوبت مو را از بین برده و آن خشک میکند. این کار باعث شکنندگی تارهای مو و شکافتن آنها در نتیجه موخوره میشود.
رنگ موی شیمیایی
رنگهای شیمیایی که برای حالت دادن (فر کردن و یا صاف کردن)، رنگ کردن، دکلره کردن و ... استفاده میشوند معمولا به لایه بیرونی مو یا همان کوتیکول آسیب زده و آن را ضعیف میکنند. در نتیجه این اقدام، ساختار مو شکننده شده و نوک تارهای مو شاخه شاخه میشود. به یاد داشته باشید در برخی موارد آسیب مواد شیمیایی ممکن است دائمی باشد.
شست وشوی بیش از اندازه
شستن بیش از اندازه تارهای مو باعث از بین رفتن چربی و رطوبت طبیعی پوست سر شده و آنها را خشک و شکننده میکند.
عوامل طبیعی
شرایط محیطی طبیعی از جمله نور خورشید، اشعه فرابنفش، آلودگی هوا و وزش باد از جمله عواملی هستند که باعث تضعیف ساقه مو و افزایش احتمال موخوره میشوند. استفاده از کلاه و یا سرپناه میتواند تاثیر مثبتی بر این موضوع داشته باشد.
رفتار نامناسب
خشک کردن موهای خیس با حولههای نامناسب ویا شانه کردن موهای مرطوب و نیز استفاده از کشهای محکم برای بستن مو از عوامل آسیبزا به مو خواهند بود.
کوتاه نکردن به موقع
از جمله عوامل پیشگیری برای جلوگیری از رشد موخوره، کوتاه کردن به موقع تارها موست. انجام ندادن این کار فرصت رشد نوکهای گسسته شده در تارهای مو را فراهم میکند.
تامین مواد مغذی
نارسایی در تامین آب، ویتامینها ومواد معدنی باعث تضعیف تارهای مو شده و آن را آماده ایجاد شکاف و فرسودگی ساقه میکند.
روبالشی نامناسب
استفاده از روبالشی نامناسب و زبر باعث ایجاد خشکی مو و در نتیجه عارضه موخوره میشود. بهترین روبالشی برای محافظت از تارهای مو، روبالشی از جنس نرم همچون ساتن و یا ابریشم است.
استفاده از ماسکهای سنتی برای رفع موخوره
یکی از جمله اقدامات برای رفع موخوره استفاده از شیوههای سنتی از جمله تهیه ماسک است. ما در اینجا چند نوع ماسک را که به راحتی میتوانید برای از بین بردن موخوره ورفع خشکی موی سر در منزل تهیه کنید را به شما معرفی میکنیم.
|
نوع ماسک
|
طرز استفاده
|
ماسک شنبلیله
|
یک لیوان شنبلیله خرد شده را به همراه آب جوش و یک قاشق روغن زیتون ترکیب کرده و اجازه دهید به مدت یک ساعت ساکن بماند. سپس ترکیب به دست آمده را از صافی عبور داده و موهای خود را به آن آغشته کنید. پس از ۶۰ دقیقه موهای خود را شست وشو دهید.
|
ماسک آلوئهورا
|
ابتدا دو قاشق غذاخوری ژل آلوئهورا را به همراه دو قاشق غذاخوری روغن زیتون ترکیب کرده و سپس یک قاشق آبلیموی تازه و دو قاشق روغن کرچک را به آن اضافه کنید و آن را هم زده تا ماده یک دستی ایجاد شود. پس از آن این ماده را روی موهای خود ریخته و ماساژ دهید. پس از حدود نیم ساعت موهای خود را بشویید.
|
ماسک
عسل
|
دو قاشق غذاخوری عسل، دو قاشق روغن بادام، دو قاشق گلیسیرین را به همراه دو قاشق روغن زیتون مخلوط کرده و ساقههای مو را بوسیله آن آغشته کرده و ماساژ دهید. پس از نیم ساعت موهای خود را شست وشو دهید.
|
ماسک
سس مایونز
|
سس مایونز پرچرب را به همراه را با دو قاشق ر وغن زیتون ترکیب کرده و ساقههای موهای خود را ماساژ دهید. پس از ۶۰ دقیقه آنها را بشویید.
|
ماسک سرکه سیب
|
پس از شست وشوی موهای خود بوسیله شامپو، ساقههای موی خود را با یک فنجان سرکه آغشته کرده و پس از 10 دقیقه مجددا آنها را بشویید.
اگر نکات مطرح شده در این مطلب را مورد توجه قرار دهید، عارضه موخوره به سادهترین شیوه از بین خواهد رفت و شما دوباره موهای باطراوت، سالم و مستحکم خواهید داشت.