۱۳ اکتبر روز جهانی شکست است

در ادامه، نگاهی داریم به فلسفه، تاریخچه و راه‌های مشارکت در این روز متفاوت و الهام‌بخش:

فلسفه پشت روز جهانی شکست

شکست بخشی طبیعی از مسیر موفقیت است. بدون شکست، تجربه‌ای برای یادگیری وجود ندارد؛ و بدون یادگیری، رشد ممکن نیست.

این روز به ما یادآوری می‌کند که شکست‌ها را نباید پنهان کرد، بلکه باید آن‌ها را به اشتراک گذاشت، تحلیل کرد و از آن‌ها الهام گرفت.

هدف اصلی این مناسبت، کاهش ترس از شکست و افزایش جسارت در تجربه‌کردن است.

تاریخچه و منشأ

روز جهانی شکست نخستین‌بار در سال ۲۰۱۰ توسط گروهی از دانشجویان فنلاندی پایه‌گذاری شد.

آن‌ها معتقد بودند ترس از شکست مانع نوآوری و کارآفرینی در جامعه می‌شود.

این روز به سرعت مورد استقبال چهره‌های برجسته فنلاندی مانند مدیران شرکت نوکیا و سازندگان بازی Angry Birds قرار گرفت و به یک جنبش فرهنگی تبدیل شد.

اهداف این روز

تغییر نگرش عمومی نسبت به شکست از یک ننگ به یک فرصت.

تشویق افراد به اشتراک‌گذاری تجربیات شکست در فضای عمومی، برای الهام‌بخشی به دیگران.

ایجاد فضای امن برای آزمون و خطا در محیط‌های آموزشی، کاری و اجتماعی.

تقویت تاب‌آوری روانی در برابر ناکامی‌ها و چالش‌ها.

انتهای پیام/