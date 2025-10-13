خبرگزاری کار ایران
۱۳ اکتبر روز جهانی شکست است

۱۳ اکتبر روز جهانی شکست است
کد خبر : 1699224
۱۳ اکتبر روز جهانی شکست است؛ روزی برای تجلیل از اشتباهات، یادگیری از ناکامی‌ها و بازنگری در مسیرهای رشد و موفقیت. این مناسبت با هدف تغییر نگرش عمومی نسبت به شکست، نخستین‌بار در فنلاند برگزار شد و اکنون به یک جنبش جهانی تبدیل شده است.

در ادامه، نگاهی داریم به فلسفه، تاریخچه و راه‌های مشارکت در این روز متفاوت و الهام‌بخش:

فلسفه پشت روز جهانی شکست

شکست بخشی طبیعی از مسیر موفقیت است. بدون شکست، تجربه‌ای برای یادگیری وجود ندارد؛ و بدون یادگیری، رشد ممکن نیست.

این روز به ما یادآوری می‌کند که شکست‌ها را نباید پنهان کرد، بلکه باید آن‌ها را به اشتراک گذاشت، تحلیل کرد و از آن‌ها الهام گرفت.

هدف اصلی این مناسبت، کاهش ترس از شکست و افزایش جسارت در تجربه‌کردن است.

تاریخچه و منشأ

روز جهانی شکست نخستین‌بار در سال ۲۰۱۰ توسط گروهی از دانشجویان فنلاندی پایه‌گذاری شد.

آن‌ها معتقد بودند ترس از شکست مانع نوآوری و کارآفرینی در جامعه می‌شود.

این روز به سرعت مورد استقبال چهره‌های برجسته فنلاندی مانند مدیران شرکت نوکیا و سازندگان بازی Angry Birds قرار گرفت و به یک جنبش فرهنگی تبدیل شد.

اهداف این روز

تغییر نگرش عمومی نسبت به شکست از یک ننگ به یک فرصت.

تشویق افراد به اشتراک‌گذاری تجربیات شکست در فضای عمومی، برای الهام‌بخشی به دیگران.

ایجاد فضای امن برای آزمون و خطا در محیط‌های آموزشی، کاری و اجتماعی.

تقویت تاب‌آوری روانی در برابر ناکامی‌ها و چالش‌ها.

