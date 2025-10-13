خبرگزاری کار ایران
۱۳ اکتبر روز جهانی زبان‌ ساده است
۱۳ اکتبر، روز جهانی زبان ساده است؛ روزی برای ترویج ارتباطات روشن، قابل فهم و انسانی در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله آموزش، پزشکی، تجارت و خدمات عمومی.

این مناسبت جهانی فرصتی است برای بازنگری در شیوه‌های نوشتن و صحبت کردن، تا پیام‌ها به شکلی ساده، مؤثر و بدون ابهام به مخاطبان منتقل شوند. در ادامه، نگاهی داریم به فلسفه، اهمیت و راه‌های مشارکت در این روز:

منشأ و هدف روز جهانی زبان ساده

این روز با هدف افزایش آگاهی عمومی از اهمیت زبان ساده در ارتباطات رسمی و غیررسمی شکل گرفته است.

زبان ساده به معنای استفاده از واژگان، ساختارها و سبک‌هایی است که برای عموم مردم قابل فهم باشد، بدون نیاز به تخصص یا دانش قبلی.

این روز به ویژه در حوزه‌هایی مانند آموزش، پزشکی، حقوق، خدمات دولتی و تجارت اهمیت دارد، جایی که پیچیدگی زبان می‌تواند مانعی برای درک، تصمیم‌گیری یا دسترسی به خدمات باشد.

چرا زبان ساده مهم است؟

افزایش دسترسی: افراد با سواد پایین، مهاجران، سالمندان یا کسانی با اختلالات شناختی، با زبان ساده بهتر ارتباط برقرار می‌کنند.

کاهش سوءتفاهم: پیام‌های روشن باعث کاهش خطا، سردرگمی و تصمیم‌گیری اشتباه می‌شوند.

افزایش اعتماد: سازمان‌هایی که شفاف و ساده صحبت می‌کنند، اعتماد بیشتری جلب می‌کنند.

تقویت عدالت اجتماعی: زبان ساده می‌تواند به دموکراتیزه کردن اطلاعات کمک کند و مانع تبعیض زبانی شود.

ویژگی‌های زبان ساده

استفاده از جملات کوتاه و مستقیم.

پرهیز از اصطلاحات تخصصی یا پیچیده، مگر با توضیح.

ساختار منطقی و قابل پیش‌بینی متن.

طراحی بصری مناسب (فونت خوانا، فاصله مناسب، تیترهای واضح).

تمرکز بر نیاز مخاطب، نه نویسنده.

