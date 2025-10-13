۱۳ اکتبر روز جهانی کاهش سوانح طبیعی است

در ادامه، نگاهی جامع داریم به تاریخچه، اهداف، و راه‌های مشارکت در این روز مهم:

منشأ و تاریخچه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹، روز ۱۳ اکتبر را به عنوان «روز جهانی کاهش بلایای طبیعی» تعیین کرد.

این روز بخشی از «دهه جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی» در دهه ۹۰ میلادی بود.

در سال ۲۰۰۲، سازمان ملل تصمیم گرفت این مناسبت را به صورت سالانه حفظ کند تا فرهنگ جهانی پیشگیری، کاهش و آمادگی در برابر بلایا گسترش یابد.

از سال ۲۰۰۹، نام رسمی این روز به روز جهانی کاهش اثرات بلایا و فجایع تغییر یافت.

اهداف اصلی این روز

افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و آتش‌سوزی.

تشویق دولت‌ها و نهادها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم و سیستم‌های هشدار سریع.

ارتقای تاب‌آوری جوامع از طریق آموزش، تمرین، و آمادگی روانی و اجتماعی.

ترویج سند سندای (Sendai Framework) برای کاهش خطر بلایا در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، که شامل ۷ هدف جهانی از جمله کاهش مرگ‌ومیر، خسارات اقتصادی، و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی است.

انتهای پیام/