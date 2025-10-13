خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۱ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۱ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

724,113

دلار (بازار آزاد)

1,114,500

یورو (صرافی بانک ملی)

841,332

یورو (بازار آزاد)

1,304,400

درهم امارات

305,500

پوند انگلیس

1,497,400

لیر ترکیه

26,800

فرانک سوئیس

1,402,300

یوان چین

157,200

ین ژاپن

742,080

وون کره جنوبی

790

دلار کانادا

801,200

دلار استرالیا

725,500

دلار نیوزیلند

641,100

دلار سنگاپور

866,700

روپیه هند

12,650

روپیه پاکستان

3,992

دینار عراق

856

پوند سوریه

86

افغانی

16,870

کرون دانمارک

174,500

کرون سوئد

118,200

کرون نروژ

111,100

ریال عربستان

299,430

ریال قطر

308,200

ریال عمان

2,913,400

دینار کویت

3,665,500

دینار بحرین

2,975,200

رینگیت مالزی

265,600

بات تایلند

34,210

دلار هنگ کنگ

144,100

روبل روسیه

13,740

منات آذربایجان

661,700

درام ارمنستان

3,160

لاری گرجستان

413,500

سوم قرقیزستان

12,830

سامانی تاجیکستان

123,000

منات ترکمنستان

320,800
