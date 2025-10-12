خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
قیمت GTA ۶ برای گیمرهای ایرانی

قیمت GTA ۶ برای گیمرهای ایرانی
قیمت GTA ۶ برای گیمرهای ایرانی با احتساب هزینه‌های ارزی و کارمزد واسطه‌ها بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود.

انتظارها رو به پایان است؛ طبق برنامه رسمی راک‌استار، بازی GTA 6 در پاییز ۲۰۲۵ عرضه خواهد شد. عرضه رسمی GTA 6 ابتدا برای کنسول‌های نسل نهم و سپس برای نسخه PC انجام می‌شود.

اگرچه کاربران ایرانی بخاطر تحریم‌ها و نداشتن پی‌پال عادت به انتظار برای دانلود نسخه‌های غیرقانونی دارند؛ با این حال، برخی واسطه‌ها با دریافت مبلغی این کار را برایتان انجام می‌دهند.

قیمت GTA 6؛ از دلار تا تومان

قیمت GTA 6 هنوز بطور رسمی اعلام نشده؛ گزارش رسانه‌های بین‌المللی از جمله IGN و بلومبرگ اما قیمت پایه GTA 6 را ۶۹.۹۹ دلار تخمین زده‌اند. این رقم برای گیمر ایرانی با احتساب دلار آزاد ۱۱۳ هزار تومانی معادل ۷ میلیون و ۹00 هزار تومان می‌شود.

قیمت نسخه‌های لوکس Deluxe و Collector هم احتمالا بین ۹۹ تا ۱۱۹ دلار خواهد بود که برای ایرانی‌ها حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان تمام می‌شود.  

ایرانی‌ها چطور اکانت GTA 6 را بخرند؟

مسیر خرید قانونی GTA 6 برای گیمرهای ایرانی همواره از دل واسطه‌ها و فروشگاه‌های ارزی می‌گذرد.

پلتفرم‌هایی مانند CDKey.ir، GameSat.ir و PSIran با استفاده از کارت‌های خارجی و آی‌پی کشورهای همسایه امکان تهیه نسخه دیجیتال یا کد فعال‌سازی بازی را فراهم کرده و سپس با کارمزد دلاری و سود فروشنده آن را در بازار داخلی عرضه می‌کنند.

در این حالت، قیمت نسخه استاندارد برای کاربران ایرانی حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود، در حالی که نسخه دیسکی وارداتی از دبی یا ترکیه بین ۶ تا ۸ میلیون تومان قیمت دارند.

از آن‌جا که راک‌استار و پلتفرم‌های اصلی فروش مانند PlayStation Store، Xbox Marketplace و Steam  به دلیل تحریم‌ها از ارائه خدمات به کاربران ایرانی خودداری می‌کنند، گیمرهای داخل کشور امکان خرید بازی را ندارند.

در نتیجه، بسیاری از کاربران ایرانی به دلیل سهولت دسترسی و دوری از دردسر پرداخت دلاری ترجیح می‌دهند پس از انتشار نسخه PC، سراغ نسخه‌های کرک‌شده و غیرقانونی بروند؛ روندی تکراری در بازار خاکستری گیم ایران که هرچند برخلاف قانون کپی‌رایت است اما شایع‌ترین راه ورود به دنیای لس‌سانتوس جدید خواهد بود.

بنابراین، خرید قانونی GTA 6 در ایران با مبلغی کمتر از ۹ میلیون تومان ناممکن بوده و بار دیگر گیمرهای ایرانی را میان دو گزینه قدیمی قرار داده است: انتظار برای نسخه کرک‌شده رایگان یا پرداخت چند میلیونی برای قانونی‌ترین مسیر ممکن.

منبع فرارو
انتهای پیام/
