آنجلینا جولی در بحران مالی؟ جزئیات تازهای از نبرد حقوقی او با برد پیت فاش شد
در حالی که نبرد طولانی میان آنجلینا جولی و برد پیت وارد مرحلهای تازه شده، اسناد جدید چهرهای متفاوت از ستاره برنده اسکار نشان میدهد؛ زنی که پس از یکی از پرتنشترین جداییهای هالیوود، برای تأمین سرپناه فرزندانش ناچار شد از مردی که زمانی عشق زندگیاش بود، وام بگیرد.
جنگ حقوقی میان آنجلینا جولی و برد پیت هر روز شدت بیشتری میگیرد. اسناد تازهای که از دادگاه منتشر شده، نشان میدهد بازیگر برنده اسکار در دوران پس از طلاق خود با مشکلات جدی مالی روبهرو بوده است؛ تا جایی که به گفته خودش حتی مجبور شده از همسر سابقش پول قرض بگیرد.
طلاقی تلخ و خاطرات دردناک در «میروال»
جولی اعتراف کرده که جدایی از پیت برای او و شش فرزندشان، مدوکس، پکس، زهرا، شیلو، ناکس و ویوین از نظر احساسی بسیار سخت و سنگین بوده است.
او در ادامه گفته که پس از جدایی، کنترل خانههای خانوادگیشان در لسآنجلس و همچنین ملک مشهور شاتو میروال در فرانسه همان جایی که زوج در آن ازدواج کردند و بسیاری از خوشترین روزهای زندگیشان را گذراندند را به پیت سپرده است.
او در این باره گفته است: ««امید داشتم این کار باعث آرامش او پس از یک دوران دشوار و آسیبزا شود.»
با این حال، جولی افزوده که نه او و نه فرزندانش هرگز به میروال بازنگشتهاند، زیرا این ملک خاطراتی بهشدت دردناک را برایشان زنده میکند.
بیدرآمد، بیخانه و درخواست وامی از برد پیت
جولی اعتراف کرده که بلافاصله پس از طلاق، مجبور شده برای خود و فرزندانش بهدنبال خانهای جدید بگردد؛ ابتدا اجارهنشین شد و سپس بهتدریج بهدنبال راهحل دائمیتر رفت.
در آن زمان، او بهمدت حدود دو سال از کار خود کناره گرفت تا به سلامت روان فرزندانش رسیدگی کند. همین تصمیم باعث شد در شرایط مالی سختی قرار بگیرد.
به گفته جولی، در آن دوران حتی توان خرید خانه را نداشته و پیت پذیرفته به او پول قرض دهد؛ اما این قرض با بهره بود.
او اشاره کرده است: «من نگران بچههایم بودم، به همین خاطر چند سال کار نکردم. اما این باعث شد در وضعیت مالی بسیار دشواری قرار بگیرم.»
جدال بر سر میروال و اتهام فروش سهام
مسئله اصلی بین این دو هنوز بر سر مالکیت میروال است. پیت از همسر سابقش شکایت کرده و مدعی است که او سهام خود از شرکت شرابسازی میروال را بدون اجازهاش فروخته است.
در مقابل، جولی تأکید دارد که برای انجام این معامله به اجازه او نیازی نداشته و از نظر قانونی حق فروش را داشته است.
او همچنین گفته که پساندازهایش به میروال گره خورده بوده و از پیت هیچ نفقه یا کمک مالیای درخواست نکرده است؛ امری که او را مجبور کرد از داراییهای مشترکشان برای تأمین هزینهها استفاده کند.
از نماد عشق تا منبع اختلاف
ملک میروال که زمانی نماد عشقشان بود، اکنون به منشأ بیپایان درگیریها تبدیل شده است.
جولی بارها گفته است: «میروال یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای مشترک ما بود. ما آنجا ازدواج کردیم، بخشی از بارداریام را در آن خانه گذراندم و دوقلوهایمان را از بیمارستان به همانجا آوردم. وداع با این خاطرات ناگهانی برایم، بهویژه برای بچهها، سخت بود.»
جولی از پیت چقدر میخواهد؟
در مرحله کنونی این پرونده، جولی از پیت ۳۳ هزار دلار برای پوشش هزینههای حقوقی درخواست کرده است، در حالی که نبرد بر سر میروال همچنان ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.