محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مسائل امنیتی، اطلاعاتی و وضعیت اطلاعاتی ما باید تجدید ساختار جدی داشته باشد. ما دو سیستم اطلاعاتی داریم؛ یکی وزارت اطلاعات و دیگری هم اطلاعات سپاه.

البته برخی نهادها و مراکز«حفاظت اطلاعات» هم درست کردند. این که اینها در محدوده کار خودشان متعدد باشند، اشکال ندارد ولی برای مسئله «اطلاعات ملی و ضد اطلاعات ملی» کاملا باید منسجم، همراه و هماهنگ باشند و این نیاز به تجدید ساختار دارد.

البته برخی هم می خواهند همه این جریان جنگ ۱۲ روزه را گردن جاسوسان بیندازند، حتما اینجور نیست. امروزه انقدر فناوری ها پیشرفت کرده و رویشان کار شده و جلو رفته است که کشف اینکه باهنر کجاست، کی آمده و کی می رود با چه کسی صحبت کرده، خیلی دور از دسترس نیست.

باید با فناوری ها مقابله فناورانه کنیم، محدود کردن و بستن مشکل را حل نمی کند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/