گونه‌ای تازه از ماهیان، با نام خلیج فارس ثبت جهانی شد/عکس

گونه‌ای تازه از ماهیان، با نام خلیج فارس ثبت جهانی شد/عکس
تیم تحقیقاتی ایرانی موفق شد گونه‌ای جدید از ماهیان خانواده Sillaginidae را در خلیج فارس کشف، توصیف و به افتخار محل کشف آن، «Sillago persica» نامگذاری و در سطح جهانی ثبت کند.

 تیم تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس موفق به کشف، نامگذاری و ثبت جهانی گونه‌ای جدید از ماهیان متعلق به خانواده Sillaginidae از آبهای خلیج‌فارس شدند.

نام این گونه به افتخار محل کشف آن از سواحل خلیج همیشه فارس (Type locality)، به نام " persica " در بانک داده های علوم جانوری (ZooBank) ثبت جهانی گردید.

گونه‌ای تازه از ماهیان، با نام خلیج فارس ثبت جهانی شد/عکس

این گونه که پیش از این در یک گروه همتافت قرار داشت، با انجام آزمایشات دقیق ریخت سنجی هندسی بر روی استخوان‌های سنگریزه شنوایی (Otoliths) و فرم بدن، بررسی ضمائم کیسه شنا و تحلیل نتایج توالییابی ژنتیکی با استفاده از مدل‌های محدوده گونه، کشف و توصیف گردید. 

این دستاورد بین المللی در نشریه معتبر Zookeys منتشر شده و نمونه هلوتایپ در کلکسیون جانوران آبزی دانشگاه تربیت مدرس با کد دسترسی (TAC1245F) نگهداری می شود.

کشف و توصیف این گونه توسط یک تیم تحقیقاتی ایرانی به سرپرستی دکتر محمد صادق علوی یگانه دانشیار گروه زیست شناسی دریا  از دانشگاه تربیت مدرس و همکاری دکتر هاشم خندان بارانی از پژوهشکده تالاب بین المللی هامون (فارغ التحصیل مقطع دکتری زیست شناسی دریا از دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر مهدی قنبری فردی دانشیار گروه زیست شناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفته است.

 

