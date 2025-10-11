ماجرای کلاس درس در آشپزخانه نیمهکاره
پس از وایرال شدن ویدئویی از شرایط نابه سامان تحصیل دانشآموزان روستای سنقز در میانکوه شهرستان درگز، حالا آموزش و پرورش خراسان رضوی وعده داده است که مدرسهای برای آنها خواهد ساخت. تا پیش از رسانهای شدن ماجرا، این دانشآموزان سالها در اتاقهای اجارهای یا حسینیه روستا درس میخواندند.
روستای سنقز در میانکوه شهرستان درگز، تا چندی پیش نامی گمنام در نقشه آموزشی خراسان رضوی بود. روستایی بدون مدرسه که کودکانش هر سال در اتاقهای اجارهای اهالی یا حسینیه قدیمی روستا درس میخوانند. هفته گذشته اما ویدئویی از تحصیل این دانشآموزان در فضای مخروبه و نیمهکاره منتشر و دست به دست شد که افکار عمومی را متاثر کرد و واکنش مسئولان را هم برانگیخت.
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در توضیحاتی اعلام کرد: در روز انتشار فیلم، متولی حسینیه دیرتر از همیشه رسیده بود و درها بسته مانده بود و به همین دلیل، دانشآموزان موقتا در فضای نیمهکاره آشپزخانه نشسته بودند تا کلاس آغاز شود. تعداد دانشآموزان زیر ۱۰ نفر است و با یک معلم چندپایه درس میخوانند.
حالا اما با دستور مصطفی اسدی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، عملیات ساخت یک مدرسه تککلاسه در سنقز میانکوه آغاز شده است. به گفته او، اداره منابع طبیعی زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع را برای این طرح اختصاص داده و زیربنای مدرسه حدود ۶۳ متر پیشبینی شده است. این مدرسه با همکاری دو خیر مدرسهساز ظرف مدت ۲ ماه ساخته خواهد شد.
عضو شورای روستای علیآباد در منطقه میانکوه دراین باره گفت: «سنقز از قدیم هیچ وقت مدرسه نداشته است. به همین خاطر دانش آموزان یا به روستای پاییندست میرفتند یا در اتاقی اجارهای درس میخواندند. مسیر طولانی و شرایط سخت باعث شده بود بعضی خانوادهها به درهگز، چناران و دیگر شهرها مهاجرت کنند.»
یحیی عباسیان ادامه داد: «در حال حاضر یک دستگاه لودر در حال آمادهسازی زمین است و آنطور که مسئولان آموزش و پرورش استان گفتهاند ظرف ۲ ماه مدرسه تککلاسه روستای سنقز ساخته میشود. امیدواریم سقفی برای این بچهها فراهم شود تا در آرامش درس بخوانند. از نظر معلم مشکلی نداریم و اداره آموزش و پرورش سرباز معلم برای آموزش دانش آموزان می فرستد. نبود فضای آموزشی مناسب اما واقعا به آموزش و حتی جمعیت روستاها آسیب زده است.»
عباسیان گفت: «کمبود امکانات آموزشی یکی از دلایل اصلی مهاجرت از ۱۸ روستای منطقه میانکوه به حاشیه شهرهاست. همین که ساخت مدرسه شروع شده، یعنی صدای بچههای میانکوه شنیده شده است.»
با آغاز ساخت مدرسه تککلاسه در میانکوه سنقز، ۸ دانشآموز این روستا بهزودی صاحب فضای آموزشی ایمن و مستقل خواهند شد. آموزش و پرورش خراسان رضوی اعلام کرده است که ساخت مدرسه با همکاری خیرین در حال اجراست.