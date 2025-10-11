خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لحظه‌ای که بعد از ۴۵ سال برای ایرج طهماسب تکرار شد

لحظه‌ای که بعد از ۴۵ سال برای ایرج طهماسب تکرار شد
کد خبر : 1698524
لینک کوتاه کپی شد.

تصویری تازه‌منتشرشده از ایرج طهماسب و مهدی هاشمی بار دیگر گذر زمان را یادآوری کرده است.

 تصویری تازه‌منتشرشده از ایرج طهماسب و مهدی هاشمی بار دیگر گذر زمان را یادآوری کرده است؛ عکسی که پس از ۴۵ سال، چهره‌هایی آشنا اما دگرگون‌شده را مقابل چشمان مخاطبان قرار می‌دهد. چهره‌هایی که گرد پیری بر آن‌ها نشسته، اما همچنان ردپای خاطره و هنر در آن‌ها پیداست.

ایرج طهماسب بازیگر سینما و تلویزیون، تصویر زیر در اینستاگرام خود بازنشر کرد. در توصیف این تصویر آمده است: 

استاد ایرج طهماسب و استاد مهدی هاشمی

تکرار لحظه‌ای خوش پس از ۴۵ سال

نام‌ عکاس عکس قدیمی را پیدا نکردم اما هر دو عکس را به عزیزی صمیمی تقدیم می‌کنم که عکس نخست را به من و ما نشان داد.

لحظه‌ای که بعد از ۴۵ سال برای ایرج طهماسب تکرار شد

 
منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ