لحظهای که بعد از ۴۵ سال برای ایرج طهماسب تکرار شد
تصویری تازهمنتشرشده از ایرج طهماسب و مهدی هاشمی بار دیگر گذر زمان را یادآوری کرده است؛ عکسی که پس از ۴۵ سال، چهرههایی آشنا اما دگرگونشده را مقابل چشمان مخاطبان قرار میدهد. چهرههایی که گرد پیری بر آنها نشسته، اما همچنان ردپای خاطره و هنر در آنها پیداست.
ایرج طهماسب بازیگر سینما و تلویزیون، تصویر زیر در اینستاگرام خود بازنشر کرد. در توصیف این تصویر آمده است:
استاد ایرج طهماسب و استاد مهدی هاشمی
تکرار لحظهای خوش پس از ۴۵ سال
نام عکاس عکس قدیمی را پیدا نکردم اما هر دو عکس را به عزیزی صمیمی تقدیم میکنم که عکس نخست را به من و ما نشان داد.