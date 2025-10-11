خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای درمان اسهال چه بخوریم ؟

برای درمان اسهال چه بخوریم ؟
کد خبر : 1698408
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمان ابتلا به اسهال، جبران کمبود مایعات یا هیدراتاسیون بدن است که باید با مصرف آب و مایعات حاوی الکترولیت‌هایی مانند پتاسیم و سدیم انجام شود.

دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای هنگام ابتلا به اسهال را تشریح کرد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به این باور نادرست که در زمان اسهال نباید مایعات مانند آب مصرف شود و مصرف لعاب برنج و کته ماست کافی است، تاکید کرد: مصرف آب، در زمان اسهال حیاتی است و نقش مهمی در بهبود بیماری دارد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمان ابتلا به اسهال، جبران کمبود مایعات یا هیدراتاسیون بدن است که باید با مصرف آب و مایعات حاوی الکترولیت‌هایی مانند پتاسیم و سدیم انجام شود.

نوع درمان دارویی و تغذیه‌ای بسته به علت اسهال (عفونی، حساسیت غذایی، بیماری‌های التهابی روده یا دارویی) متفاوت است، اما در تمامی موارد، احیای مایعات بدن نقش اساسی در بهبود بیمار دارد.

مصرف لعاب برنج، کته ماست و سایر روش‌های سنتی ممکن است در برخی موارد به کاهش علائم کمک کند، اما درمان اصلی اسهال محسوب نمی‌شوند و جایگزین مصرف آب و مایعات مناسب نیستند.

 

منبع همشهری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ