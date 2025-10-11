برای درمان اسهال چه بخوریم ؟
یکی از مهمترین اقدامات در زمان ابتلا به اسهال، جبران کمبود مایعات یا هیدراتاسیون بدن است که باید با مصرف آب و مایعات حاوی الکترولیتهایی مانند پتاسیم و سدیم انجام شود.
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت بایدها و نبایدهای تغذیهای هنگام ابتلا به اسهال را تشریح کرد.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به این باور نادرست که در زمان اسهال نباید مایعات مانند آب مصرف شود و مصرف لعاب برنج و کته ماست کافی است، تاکید کرد: مصرف آب، در زمان اسهال حیاتی است و نقش مهمی در بهبود بیماری دارد.
نوع درمان دارویی و تغذیهای بسته به علت اسهال (عفونی، حساسیت غذایی، بیماریهای التهابی روده یا دارویی) متفاوت است، اما در تمامی موارد، احیای مایعات بدن نقش اساسی در بهبود بیمار دارد.
مصرف لعاب برنج، کته ماست و سایر روشهای سنتی ممکن است در برخی موارد به کاهش علائم کمک کند، اما درمان اصلی اسهال محسوب نمیشوند و جایگزین مصرف آب و مایعات مناسب نیستند.