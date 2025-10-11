براساس دستور دادستانی جاسک، مالکان شترها موظف به علامت‌گذاری و ثبت اطلاعات دام‌های خود شده‌اند و در صورت مشاهدهٔ شترهای بدون ساربان، حیوانات به نفع دولت ضبط می‌شوند.

در ۴ سال اخیر بیش از ۱۲۰ نفر در تصادفات با شتر در هرمزگان کشته یا مجروح شده‌اند که ۷۲ درصد این حوادث در شب و عمدتاً در محورهای شرق استان رخ داده است.

