شترهای سرگردان دومین قاتل جادههای شرق هرمزگان؛لحظه تصادف/فیلم
شترهای سرگردان به دومین عامل مرگبار جادههای شرق هرمزگان پس از سوختبرها تبدیل شدهاند؛ تنها در ۲ سال گذشته این حیوانات موجب مرگ بیش از ۶۰ نفر شدهاند.
براساس دستور دادستانی جاسک، مالکان شترها موظف به علامتگذاری و ثبت اطلاعات دامهای خود شدهاند و در صورت مشاهدهٔ شترهای بدون ساربان، حیوانات به نفع دولت ضبط میشوند.
در ۴ سال اخیر بیش از ۱۲۰ نفر در تصادفات با شتر در هرمزگان کشته یا مجروح شدهاند که ۷۲ درصد این حوادث در شب و عمدتاً در محورهای شرق استان رخ داده است.