متن تبریک بزرگداشت حافظ شیرازی ۱۴۰۴

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

از یُمن دعای شب و ورد سحری بود

روز لسان الغیب ؛ حافظ شیرازی مبارک

..........

ای بـــی خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی

تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی

در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق

هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…

روز لسان الغیب ، حافظ شیرازی مبارک

..........

هرگز نمیرد ان که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

٢٠ مهر روز لسان الغیب،حافظ شیرازی گرامی باد

..........

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و می در ساغر اندازیم

روز بزرگداشت حافظ مبارک

..........

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی ، حافظ شیرازی مبارک

..........

حاصل کارگه کـــون و مکان این همه ی نیست

باده پیش آر که اسباب جهان این همه ی نیست

روز بزرگداشت حافظ مبارک

..........

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

بیدلی در همه ی احوال خدا با او بود

او نمی دیدش و از دور خدایا میکرد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

..........

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

بهر درش که بخوانند بی خبر نرود

دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

روز لسان الغیب، حافظ شیرازی مبارک

..........

بیست مهر سال روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

حافظا! می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را !

...........

خیز تا برکلک آن نقاش جــــــــان افشان کنیم

کاینهمه نقش عجب در گردش پرگارداشت

گر مرید راه عشقـــــــــی فکر بد نامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن صوفی قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشـــــــت

روز خواجه شمس الدین محمد شیرازی مبارک

..........

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

20 مهر روز بزرگداشت شاعر بزرگ و پر آوازه ایرانی حافظ شیرازی گرامی باد

..........

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

روز بزرگداشت حافظ مبارک

..........

من دیشب یه تفالی به حافظ زدم این اومد!

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

جالب نیست!؟

...........

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

روز بزرگ مرد ادب و شعر فارسی ؛ حافظ شیرازی مبارک

..........

گفتــم ای سلطـــان خوبان رحـم کــــن بر این غـــریب

گفت در دنبال دل ره گــــم کـــند مسکـــــین غریب

گفتمــش مگـــذر زمانی گـفت معـــذورم بــــدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب…

روز بزرگداشت حافظ مبارک

.........

.........

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

.........

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

روز بزرگداشت مرد شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی مبارک

.........

..........

..........

یاد باد ان که ز ما وقت سفر یاد نکرد

به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

ان جوان بخت که می زد رقم خیر و قبول

بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

بیستم مهر ماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

..........

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد

روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی ، حافظ شیرازی مبارک

.........

.........

هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

روز لسان الغیب، حافظ شیرازی مبارک

