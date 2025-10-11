روز جهانی دختر سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
روز جهانی دختر در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ و در ایران ۱۹ مهر سال ۱۴۰۴ مصادف با ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷ می باشد.
تاریخچه روز جهانی دختر
روز جهانی دختر (International Day of the Girl Child) یک یادبود بینالمللی اعلامشده از سوی سازمان ملل متحد است. این روز را روز کودکان دختر و روز جهانی دختربچهها نامیدهاند. ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲، نخستین روز دختران بود. این یادبود، در پشتیبانی از فرصتهای بیشتر برای دختران و بالا بردن آگاهی در مورد نابرابری جنسیتی برگزار میشود که دختران در سطح جهان به دلیل جنسیت خود با آن مواجهاند. این نابرابری مواردی مانند حق دسترسی به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبتهای پزشکی و محافظت در برابر تبعیض، خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری و کودکهمسری را در بر میگیرد.
تاریخچه روز دختر در ایران
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد فرهنگ سرای دختران سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) را به عنوان روز ملی دختران تصویب و در تقویم ملی نامگذاری کرد. هدف از این نامگذاری معرفی الگویی برجسته برای دختران مسلمان و به ویژه شیعیان است. به دنبال این مصوبه، اولین سالروز ملی روز دختر در این سال جشن گرفته شد و فرهنگ سرای دختران به عنوان دبیرخانه دائمی روز ملی دختران انتخاب شد. به مناسبت این روز، هر سال در ایران برنامههایی برای گرامیداشت مقام دختران برگزار میشود.
هدیه روز دختر
خرید هدیه روز دختر یکی از دغدغههایی است که با نزدیک شدن به این مناسبت برای بسیاری از افراد ایجاد میشود. ممکن است شما هم جز کسانی باشید که به دنبال بهترین کادو برای روز دختر هستند. برای انتخاب نوع کادو باید مواردی چون سن، شخصیت، نیاز فرد و زمینه فعالیت دختران را در نظر گرفت و هدیه مناسبی با توجه به پارامترهای گفته شده تهیه کرد.
شکلات و پاستیل: برخی از دختران، به انواع شکلاتها و پاستیل یا قهوه علاقه مند هستند و میتواند هدیه مناسبی باشد.
عطر دخترانه: عطر نیز هدیه خیلی مناسب و کاربردی برای هر دختر و هر خانمی است.
ساعت هوشمند: اگر قصد خرید یک هدیه ماندگار را دارید، ساعت هدیه بسیار مناسبی است.
کتاب: کتاب جز کادوهای مناسب برای هر کسی است اما هنگام خرید کتاب برای دخترتان توجه کنید که او عاشق چه نوع کتابهایی است.
دستبند و اکسسوری: دستبند و اکسسوری های متنوعی در بازار است که دختران به آن علاقه مند هستند.
کوله پشتی و کیف: یکی از هدایای مناسب برای دختران کوله پشتی و کیف است.
دفتر خاطرات: برخی از دخترها علاقه زیادی به نوشتن خاطرات روزانه خود دارند و تهیه دفتر خاطرات یک انتخاب مناسب است.
کارت هدیه: اگر سلیقه دختر مقابلتان را نمیدانید و یا اطلاع ندارید که در حال حاضر به چه چیزی بیشتر از همه نیاز دارد بهترین کاری که میتوانید بکنید این است که یک کارت هدیه به عنوان کادو به او بدهید که هر چه نیاز داشت برای خودش بخرد.
کفش و کتونی و صندل: کفش و کتونی و دمپایی روفرشی هدایای مناسبی برای دختر خانمها است.
انواع لباس: به مناسبت روز دختر هدایایی مانند روسری و شال زیبا، مانتوهای جذاب، پیراهن دخترانه و عروسکی و انواع لباس را میتوانید تهیه کنید.
قاب عکس: میتوانید به عنوان هدیه روز دختر تعدادی از جذاب ترین و خاطره انگیزترین عکسهای دخترتان را انتخاب کنید و آنها را قاب کنید.
ماگ: انواع ماگ و لیوانهای طرح دار موجود را میتوانید برای هدیه انتخاب کنید.
گل و کیت تراریوم (باغ شیشهای): اگر دخترتان به گل و گیاه علاقه زیادی دارد، میتوانید برای او گل و تراریوم تهیه کنید.
اگر دختر شما کودک و کم سن و سال است، میتوانید با خرید وسایل زیر به عنوان هدیه او را خوشحال کنید.
انواع عروسک
انواع پازل
خمیربازی و اسلایم
کتاب رنگ آمیزی و داستان
هدایای آموزشی
کیف دستی با لوازم جانبی کودکانه مثل کیف پول، کلید، موبایل و …
لباس و وسایل آشپزی اسباب بازی
رنگهای انگشتی
حروف الفبای آهن ربایی
اکسسوری های مو مثل کش مو، گیره سر، تل سر، هد بند پارچهای و…