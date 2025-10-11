خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1698164
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:شنبه ۱۹ مهر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

27,200

بالاترین قیمت روز

27,700

پایین ترین قیمت روز

27,100

بیشترین مقدار نوسان روز

400

درصد بیشترین نوسان روز

%0.36

نرخ بازگشایی بازار

27,300

زمان ثبت آخرین نرخ

۱۹ مهر

نرخ روز گذشته

27,400

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%1.46

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

400
