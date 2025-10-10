خبرگزاری کار ایران
چگونه صبح‌ها سرحال و بدون خواب‌ آلودگی بیدار شویم؟

چگونه صبح‌ها سرحال و بدون خواب‌ آلودگی بیدار شویم؟
خواب‌آلودگی صبحگاهی یکی از مشکلات شایع است که می‌تواند تمرکز، انرژی و خلق‌وخو را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مقابله با این حالت، رعایت عادات منظم خواب اهمیت زیادی دارد. خواب کافی (بین ۷ تا ۸ ساعت در شب)، دوری از استفاده از وسایل الکترونیکی پیش از خواب، و بیدار شدن در ساعت مشخص هر روز، به تنظیم ریتم طبیعی بدن کمک می‌کند.

همچنین قرار گرفتن در معرض نور طبیعی صبحگاهی باعث افزایش ترشح سروتونین و کاهش حس خواب‌آلودگی می‌شود.

از سوی دیگر، انجام فعالیت بدنی سبک مانند حرکات کششی یا پیاده‌روی کوتاه، نوشیدن آب کافی و خوردن صبحانه‌ای متعادل و مقوی می‌تواند سطح انرژی را بالا ببرد.

پرهیز از مصرف زیاد کافئین یا مواد قندی نیز از افت انرژی در طول روز جلوگیری می‌کند. با ایجاد چند تغییر ساده در سبک زندگی، می‌توان روز را با نشاط و تمرکز بیشتری آغاز کرد.

منبع چند ثانیه
