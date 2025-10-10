۱۰ اکتبر ⁧روز جهانی بی خانمانان⁩ است

چرا روز جهانی بی‌خانمان‌ها اهمیت دارد؟

بی‌خانمانی یکی از چالش‌های انسانی و اجتماعی بزرگ عصر ماست. طبق آمار سازمان ملل، حدود ۱.۶ میلیارد نفر در سراسر جهان در مسکن‌های نامناسب زندگی می‌کنند و سالانه ۱۵ میلیون نفر به اجبار خانه‌های خود را ترک می‌کنند. این بحران نه‌تنها در کشورهای فقیر، بلکه در شهرهای ثروتمند نیز دیده می‌شود.

اهداف این روز جهانی

- افزایش آگاهی عمومی درباره دلایل و پیامدهای بی‌خانمانی

- ترغیب دولت‌ها به سیاست‌گذاری مؤثر در زمینه مسکن و حمایت اجتماعی

تشویق مردم به همدلی و کمک به افراد بی‌خانمان از طریق خیریه‌ها و فعالیت‌های داوطلبانه

بررسی راه‌حل‌های پایدار مانند مدل «اول خانه» که در کشورهایی مانند فنلاند موفق بوده است

وضعیت جهانی بی‌خانمانی

نیجریه با بیش از ۲۴ میلیون بی‌خانمان، بالاترین آمار را دارد

ایسلند و فنلاند کمترین تعداد بی‌خانمان را دارند؛ فنلاند با اجرای سیاست «اول خانه» توانسته آمار بی‌خانمانی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد

در بسیاری از کشورها، حتی افراد شاغل نیز به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن و درآمد ناکافی، بی‌خانمان می‌شوند

نگاهی انسانی‌تر

بی‌خانمانی فقط نداشتن سقف نیست؛ نداشتن امنیت، آرامش، و امید است. روز جهانی بی‌خانمان‌ها یادآور این حقیقت است که هر انسان، فارغ از شرایطش، شایسته سرپناه، کرامت و فرصت زندگی بهتر است.

