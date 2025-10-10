۱۰ اکتبر روز جهانی مدیریت صحنه است
روز جهانی مدیریت صحنه (World Stage Management Day) هر سال در ۱۰ اکتبر برگزار میشود و فرصتی است برای تجلیل از نقش حیاتی مدیران صحنه در تولیدات هنری، نمایشی و فرهنگی. این روز به رسمیت شناختن تلاشهای پشتصحنهای است که اغلب دیده نمیشوند اما برای موفقیت هر اجرا ضروریاند.
مدیریت صحنه؛ قلب تپندهی اجراهای هنری
مدیران صحنه، قهرمانان بینامِ دنیای هنر هستند. آنها مسئول هماهنگی تمام عناصر اجرایی یک نمایش یا برنامه زندهاند؛ از نور و صدا گرفته تا بازیگران، دکور، لباس و زمانبندی دقیق. بدون حضور آنها، هیچ اجرایی روان و منظم پیش نمیرود.
وظایف کلیدی مدیر صحنه:
برنامهریزی و هماهنگی تمرینها
نظارت بر اجرای زنده و رفع مشکلات احتمالی
ارتباط بین کارگردان، بازیگران و عوامل فنی
ثبت دقیق تغییرات صحنه، دیالوگها و حرکات
فلسفه و هدف روز جهانی مدیریت صحنه
این روز توسط انجمنهای بینالمللی تئاتر و هنرهای نمایشی، از جمله International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians (OISTAT)، معرفی شده تا:
آگاهی عمومی درباره نقش مدیران صحنه افزایش یابد
قدردانی از تلاشهای پشتصحنهای صورت گیرد
فرصتی برای تبادل تجربه میان مدیران صحنه در سراسر جهان فراهم شود
نقل قولی الهامبخش
«مدیر صحنه کسی است که وقتی همه چیز به هم میریزد، آرامش را حفظ میکند و اجرا را نجات میدهد.»