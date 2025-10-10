خبرگزاری کار ایران
۱۰ اکتبر روز جهانی فرنی است

روز جهانی فرنی (World Porridge Day) هر سال در ۱۰ اکتبر برگزار می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی درباره تغذیه سالم و مبارزه با گرسنگی جهانی است. این روز با تمرکز بر غذای ساده اما مغذی فرنی، نمادی از امید و حمایت برای کودکان محروم در سراسر جهان است.

تاریخچه و فلسفه روز جهانی فرنی

روز جهانی فرنی در سال ۲۰۰۹ توسط خیریه اسکاتلندی Mary’s Meals پایه‌گذاری شد. الهام‌بخش این روز، تجربه مؤسس این سازمان، Magnus MacFarlane-Barrow بود که در سفر به مالاوی، تأثیر مثبت یک وعده فرنی روزانه بر کودکان گرسنه را مشاهده کرد. این وعده ساده نه‌تنها تغذیه‌ای حیاتی فراهم می‌کرد، بلکه انگیزه‌ای برای حضور در مدرسه و دریافت آموزش بود.

اهداف و اهمیت جهانی

تغذیه و آموزش: Mary’s Meals اکنون به بیش از دو میلیون کودک در ۱۷ کشور از جمله مالاوی، هند و کنیا وعده غذایی روزانه ارائه می‌دهد. این وعده‌ها اغلب شامل فرنی هستند که با مواد مغذی غنی شده‌اند.

مبارزه با فقر و سوءتغذیه: فرنی به‌عنوان غذایی ارزان، ساده و مغذی، نقش مهمی در کاهش گرسنگی ایفا می‌کند.

افزایش آگاهی عمومی: این روز فرصتی است برای آموزش مردم درباره امنیت غذایی و اهمیت تغذیه سالم.

فرنی؛ غذای ساده با تأثیر بزرگ

فرنی از جو دوسر تهیه می‌شود و در فرهنگ‌های مختلف با طعم‌ها و افزودنی‌های گوناگون سرو می‌شود. از فرنی اسکاتلندی گرفته تا نسخه‌های آفریقایی و آسیایی، این غذا نمادی از تغذیه سالم و همبستگی جهانی است.

برای مثال:

فرنی با توت تازه و شیر نارگیل

فرنی با سیب و دارچین

فرنی با کره بادام‌زمینی و نوتلا

فرنی با پوره کدو تنبل و ادویه‌های پاییزی

انتهای پیام/
