فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«ژی در مسیر رالی» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«یک مایل در ۴ دقیقه» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«قلب مبارز» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«سین نهم» ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو
«تبعیض» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«آدمهای حریص» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«بلکا و استرلکا» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«تلما» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«بانکدار» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«نوه» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«استعداد من» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«جک کانگورو» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«هابیت ۱» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«گاو» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«دانگل» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو