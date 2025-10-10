خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1697975
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۸ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۱۸ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

724,967

دلار (بازار آزاد)

1,124,300

یورو (صرافی بانک ملی)

846,330

یورو (بازار آزاد)

1,316,000

درهم امارات

308,650

پوند انگلیس

1,515,700

لیر ترکیه

27,200

فرانک سوئیس

1,411,400

یوان چین

159,100

ین ژاپن

742,590

وون کره جنوبی

800

دلار کانادا

812,400

دلار استرالیا

748,500

دلار نیوزیلند

654,900

دلار سنگاپور

874,700

روپیه هند

12,770

روپیه پاکستان

4,018

دینار عراق

866

پوند سوریه

87

افغانی

17,170

کرون دانمارک

176,100

کرون سوئد

119,800

کرون نروژ

113,400

ریال عربستان

302,480

ریال قطر

321,200

ریال عمان

2,944,100

دینار کویت

3,699,600

دینار بحرین

3,006,600

رینگیت مالزی

268,900

بات تایلند

34,790

دلار هنگ کنگ

145,600

روبل روسیه

14,060

منات آذربایجان

668,600

درام ارمنستان

3,170

لاری گرجستان

417,800

سوم قرقیزستان

12,960

سامانی تاجیکستان

123,000

منات ترکمنستان

323,300
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ