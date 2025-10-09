خبرگزاری کار ایران
کارت سوخت این افراد از رده خارج شد

کد خبر : 1697817
مجری طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده شرکت ملی گفت: روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده قاچاق می شود که بخش عظیمی از آن مربوط به گازوئیل است.

با توجه به پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی و اختلاف قیمت بین نرخ سهمیه‌ای و نرخ واقعی آن، قاچاق فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.

پویا معارفی، مجری طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه میزاقتصاد شبکه خبر گفت: اختلاف قیمت عامل عمده قاچاق سوخت است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تمام توان خود را برای مبارزه حداکثری با این پدیده به کار گرفته است.

عمده قاچاق سوخت (بیش از ۹۰ درصد) در بخش مصرف اتفاق می‌افتد. روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده قاچاق می شود که بخش عظیمی از آن مربوط به گازوئیل است.

در قالب طرح پایش لحظه‌ای، ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله نفت به سامانه‌های حفاظت پیرامونی مجهز خواهد شد؛ همچنین ۱۷ هزار تانکر انتقال فرآورده به ردیاب و پلمپ هوشمند مجهز خواهد شد. در مرحله اخذ مجوزهای اعتباری و شروع کار از سازمان برنامه و بودجه هستیم.

از طریق تقاطع گیری سامانه‌ها در دو ماه گذشته ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمعتبر شناسایی و از سرویس خارج شده که موجب کاهش و صرفه‌جوئی مصرف ۱.۳ میلیون لیتر بنزین در روز شده است.

منبع فارس
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
