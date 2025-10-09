رونالدو به اولین فوتبالیست میلیاردر جهان تبدیل شد
بلومبرگ نوشت:
ارزش دارایی خالص کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی فوتبال اکنون به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است.
رونالدو به اولین بازیکن فوتبال در جهان تبدیل شده که ارزش ثروتش از 1 میلیارد دلار عبور میکند.
تمدید قرارداد رونالدو با باشگاه النصر عربستان در ژوئن ۲۰۲۵ با ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار باعث شده تا ثروت او رشد کند.
قرارداد رونالدو با باشگاه عربستانی شامل دستمزد، پاداش، مزایا و سهام مالکیتی (حدود ۱۵ درصد از النصر) میشود.
همچنین چون درآمد در عربستان معاف از مالیات است، تقریباً تمام این مبلغ مستقیم به او میرسد.