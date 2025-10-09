در این حالت، دارنده چک ممکن است بخواهد از طریق شکایت کیفری اقدام کند تا صادرکننده را به جرم صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار دهد. اما با توجه به فوت صادرکننده، پیگرد کیفری ممکن نیست.

حکم قانون:

مطابق ماده ۱۳ قانون صدور چک و مواد ۶ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت فوت متهم، تعقیب کیفری موقوف می‌شود و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.

بنابراین:

چک صادره از سوی فرد فوت‌شده، فاقد جنبه کیفری است و تنها راه باقی‌مانده برای دارنده چک، طرح دادخواست حقوقی علیه وراث متوفی جهت مطالبه وجه چک از ترکه است.

یعنی می‌توان مبلغ چک را از اموال به‌جامانده از متوفی مطالبه کرد، اما نه از دارایی شخصی ورثه.

انتهای پیام/