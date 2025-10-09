خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر اندک در ترکیب هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران

تغییر اندک در ترکیب هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران
کد خبر : 1697695
لینک کوتاه کپی شد.

ششمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران روز ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان ۹۸ شرکت از ۱۰۲ شرکت عضو واجد شرایط در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری اقتصادغذا؛ در آغاز این مجمع عمومی که با حضور نماینده اتاق بازرگانی برگزار شد، گزارش عملکرد و صورتهای مالی انجمن ارائه و به تصویب اعضا و تأیید بازرس رسید. 

در ادامه، انتخابات هیات مدیره برای دوره سه ساله جدید برگزار شد و بر اساس نتایج شمارش آرا از مجموع ۹۸ رأی مأخوذه، افراد زیر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدن:

 حمیدرضا اسکندری  • نورهللا عظیمنیا  • علیرضا پرویـزی  • کریم اخوان اکبری  • حسین زاهدی  • شجاع برزگر  • مهدی جهانشاهلو همچنین ابوذر قلندری به عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شد. اعضای علیالبدل هیاتمدیره نیز به شرح زیر اعالم شدند:  •  احمد قاسمی  •  داود لپهچی  • عبدالرسول نجیبی و آوات تیموری نیز به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شد. 

در بخش پایانی مجمع، دبیرخانه از طرف اعضا با اهدای لوح سپاس از زحمات کریم اخوان اکبری، رئیس هیات مدیره دوره پیشین، در راستای پیشبرد اهداف انجمن طی سه سال گذشته قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ