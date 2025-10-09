تغییر اندک در ترکیب هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری اقتصادغذا؛ در آغاز این مجمع عمومی که با حضور نماینده اتاق بازرگانی برگزار شد، گزارش عملکرد و صورتهای مالی انجمن ارائه و به تصویب اعضا و تأیید بازرس رسید.

در ادامه، انتخابات هیات مدیره برای دوره سه ساله جدید برگزار شد و بر اساس نتایج شمارش آرا از مجموع ۹۸ رأی مأخوذه، افراد زیر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدن:

حمیدرضا اسکندری • نورهللا عظیمنیا • علیرضا پرویـزی • کریم اخوان اکبری • حسین زاهدی • شجاع برزگر • مهدی جهانشاهلو همچنین ابوذر قلندری به عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شد. اعضای علیالبدل هیاتمدیره نیز به شرح زیر اعالم شدند: • احمد قاسمی • داود لپهچی • عبدالرسول نجیبی و آوات تیموری نیز به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شد.

در بخش پایانی مجمع، دبیرخانه از طرف اعضا با اهدای لوح سپاس از زحمات کریم اخوان اکبری، رئیس هیات مدیره دوره پیشین، در راستای پیشبرد اهداف انجمن طی سه سال گذشته قدردانی کرد.

انتهای پیام/