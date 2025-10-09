خبرگزاری کار ایران
«پاگنده» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«خوره» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«ساعت شلوغی ۲» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«نبوغ شگفت انگیز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«ونوم کارنیج وارد می‌شود» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«پنگوئن ببری» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«بیگانه ۳» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«پیروزی پینگ پنگ» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«پستچی وظیفه شناس» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«پسر مورچه ای» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«مانگرو» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«کفر قاسم» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«ساعت شلوغی ۳» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«تعطیلات عجیب» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«پلیس مخفی» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

