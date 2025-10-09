قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۱۷ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
314,980
|
بالاترین قیمت روز
|
317,090
|
پایین ترین قیمت روز
|
310,040
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
4.010
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.29
|
نرخ بازگشایی بازار
|
310,130
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۷ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
310,350
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.49
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
4.630